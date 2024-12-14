Τεχνικό πρόβλημα δημιουργήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε συρμό του μετρό Θεσσαλονίκης.

Επιβάτες που περίμεναν σε σταθμούς όπως η Νέα Ελβετία, ο Φλέμινγκ και η Μαρτίου παρέμειναν για περισσότερο από μισή ώρα χωρίς να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε συρμό. Όσοι κινούνταν προς τα ανατολικά διαπιστώθηκε ότι τα δρομολόγια σταματούσαν στον σταθμό Πανεπιστήμια και στη συνέχεια κατευθύνονταν προς τον σταθμό Ανάληψη.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, οι επιβάτες του συρμού που χάλασε, κατέβηκαν από τον συρμό και περπάτησαν με τα πόδια στις σήραγγες μέχρι τον επόμενο σταθμό.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

