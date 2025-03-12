Του Γιάννη Ανυφαντή

Μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στον βουλευτή της «Νίκης», Νίκο Παπαδόπουλο διατύπωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, λόγω του βανδαλισμού εκθεμάτων στην Εθνική Πινακοθήκη στον οποίο προέβη.

«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που διατυπώνει μομφή εναντίον του βουλευτή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, μπορεί να επιβάλλεται περικοπή μέχρι και του ½ της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή» είπε ο κ. Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζει το άρθρο 80 του Κανονισμού της Βουλής, επικαλούμενος και τις ανακοινώσεις της Πινακοθήκης. «Πιστεύω ότι έχω την έγκρισή σας για την περικοπή του ½ της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα είχε αντιμετωπιστεί και η συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αν δεν είχε ζητήσει δημοσίως συγγνώμη στην Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

