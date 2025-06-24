Με νέα ανάρτηση σχολιάζει η Μαρία Καρυστιανού τη μήνυση που κατέθεσε κατά 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους ότι «παρέλειψαν δολίως να ασκήσουν καθήκοντα ως εισαγγελείς (και όχι σαν βουλευτές) και να διενεργήσουν προανακριτική εξέταση για τον Χ. Τριαντόπουλο για το εγκληματικό μπάζωμα».

Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά τους συνιστά «εσχάτη προδοσία, διότι δολίως καταπάτησαν το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον Ν. 3126/2003 περί Ευθύνης Υπουργών (άρθρο 5), προδίδοντας την εμπιστοσύνη του λαού και συμπράττοντας με τους κυρίως δράστες, με σκοπό την υπόθαλψή τους και το θάψιμο της αλήθειας».

Το αίτημα άρσης ασυλίας των 14 βουλευτών — μεταξύ των οποίων οι Παναγής Καππάτος, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία Αντωνίου, Γιώργος Βρεττάκος και άλλοι — διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την Πέμπτη 19 Ιουνίου. Τώρα η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει εντός των επόμενων ημερών.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Η μήνυση κατά των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παρέλειψαν δολίως να τελέσουν τα καθήκοντά τους ως ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (και όχι σαν βουλευτές) και να διενεργήσουν προανακριτική εξέταση για τον Χ. Τριαντόπουλο για το ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΩΜΑ, είναι για Εσχάτη Προδοσία, διότι δολίως καταπάτησαν το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον Ν. 3126/2003 περί Ευθύνης Υπουργών (άρθρο 5), προδίδοντας την εμπιστοσύνη του λαού και συμπράττοντας με τους κυρίως δράστες, με σκοπό την υπόθαλψή τους και το θάψιμο της αλήθειας.

Διότι η επί τούτου ΑΡΝΗΣΗ τέλεσης των εισαγγελικών καθηκόντων τους, είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνει έρευνα, να μην κληθούν μάρτυρες, να μην ζητηθούν έγγραφα, να μην διαπιστώσουμε ΠΟΙΟΙ και ΠΟΣΟΙ συμμετείχαν στην παράνομη πράξη του μπαζώματος και βέβαια να μη μάθουμε για ποιόν ακριβώς λόγο ξεμπαζώθηκε και τσιμεντώθηκε ο χώρος σε χρόνο μηδέν και θάφτηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τα οστά των παιδιών μας, κάτω από τα συμπαγή και ένοχα μπάζα τους.

Η Προανακριτική Τριαντόπουλου ήταν ακόμα ένα Κυβερνητικό πλυντήριο ακριβώς ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ.

Συνεπώς αυτό που ξεκίνησαν πυρετωδώς να διαλαλούν τα παπαγαλάκια σας ότι με το άρθρο 61 Σ κατά το οποίο ο βουλευτής ΔΕΝ διώκεται για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΠΛΥΝΕΙ !

ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΤΕ ΩΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΤΕ ΔΟΛΙΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΟΦΕΙΛΑΤΕ! ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!

Η παραβίαση του άρθρου 86Σ ΔΕΝ θεωρείται γνώμη ή ψήφος!!

Γι’ αυτό το φλέγον θέμα, όλοι οι συνταγματολόγοι της χώρας, αλλά και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να πάρουν υπεύθυνη θέση έναντι των Θεσμών που καταπατούνται και των πολιτών που εξαπατώνται!

Να μας απαντήσουν αν τα μέλη της Προανακριτικής, οιονεί Εισαγγελείς, είναι ή δεν είναι ποινικά υπόλογοι, για το ότι σκοπίμως παρέλειψαν να κάνουν προκαταρκτική εξέταση, παρά τις αντίθετες επιταγές του άρθρου 86 Σ και του άρθρου 5 §§ 4, 5 & 6 του Ν. 3126/2003 περί Ευθύνης Υπουργών.

Κατανοήστε το.

Ξυπνήσαμε!!

Όσο παρανομείτε, τόσο θα μας βρίσκετε μπροστά σας!

Μέχρι τέλους!»

