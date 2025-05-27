Αυστηρή απάντηση στους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι "η ελληνική κυβέρνηση τηρεί στάση σιωπής στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα", έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, όπου εξελίσσεται η συζήτηση του νέου αναπτυξιακού νόμου.

"Όσα λέτε δεν έχουν αντίκρισμα αλήθειας, δεν τα πιστεύετε ούτε εσείς" σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης για τους υπαινιγμούς της κ. Κωνσταντοπούλου, ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην "συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα", έχει εξαγοραστεί. "Πορευόμαστε με βάση τη συνείδησή μας, την ανθρώπινη ευαισθησία και το εθνικό συμφέρον" τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, και επισήμανε ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προκάλεσε ψήφισμα 80 κρατών για την ανεμπόδιστη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

"Κανείς δεν έχει το μονοπώλιο της αλήθειας και της εκπροσώπησης του δικαίου και της κοινωνίας" υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και προσέθεσε: "Είναι τραγικό λάθος να λέτε ότι για τον ίδιο λόγο που κάναμε ό,τι κάναμε για τα Τέμπη, έχουμε την ίδια στάση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα όσα λέτε είναι ο ορισμός της τοξικότητας, τους ψέματος και της πλήρους ηθικής κατάπτωσης".

"Σταματήστε να χρησιμοποιείτε μια εθνική τραγωδία που έχει ματώσει τις ψυχές ολόκληρης της Ελλάδας, όλων μας. Ούτε λιγότερο Έλληνας είναι κανένας, ούτε λιγότερο ευαίσθητος. Για τα Τέμπη, αλήθεια και δικαιοσύνη μέχρι τέλους. Πορευόμαστε μπροστά, με ευθύνη και αλήθεια" ολοκλήρωσε το σκεπτικό του ο υπουργός Ανάπτυξης.

Δριμύ κατηγορώ σε βάρος της κυβέρνησης, είχε εξαπολύσει νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπουλου, "γιατί έχει επιβάλει άκρα του τάφου σιωπή για το έγκλημα στη Γάζα, για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία" και γιατί με τη στάση της "συμπαρατάσσεται με κράτη που δολοφονούν, διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διαπράττουν γενοκτονία".

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι συνενοχή στη γενοκτονία, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι "η σιωπή του κ. Μητσοτάκη είναι ένοχη σιωπή, είναι εξαγορασμένη σιωπή".

"Ρώτησα τον κ. Μητσοτάκη, 'ποιος σας πληρώνει;'. Ποιος σας πληρώνει για να σιωπάτε την ώρα που διαπράττεται το πιο ακραίο έγκλημα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, την ώρα που μωρά παιδιά, γυναίκες, άμαχοι, μεγαλύτεροι πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα, σε μια γη που είναι δική τους και που θέλουν να τους εκδιώξουν", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

"Είναι σαφές ότι τα εγκλήματα για τα οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, κατά του νυν πρωθυπουργού και του πρώην υπουργού 'Αμυνας του Ισραήλ, δεν έχει πει μια λέξη η ελληνική κυβέρνηση", σχολίασε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι ενώ το διεθνές δικαστήριο της Χάγης έκρινε παράνομη την κατοχή του Ισραήλ στη Γάζα και επιτάσσει την άρση της κατοχής, ενώ η Ελλάδα έχει σημείο αναφοράς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πει τίποτα γι΄αυτό. Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης ότι ενώ Αγγλία, Γαλλία, Καναδάς ρητά προειδοποίησαν ότι θα διακόψουν τις εμπορικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Το ψήφισμα, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε εντελώς επιφανειακή αναφορά στα θέματα, χωρίς καμία καταδίκη.

