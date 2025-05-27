Δριμεία κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ με αφορμή την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, για Καραμανλή και Τέμπη.

Χαρακτηρίζει «προκλητική» την πρόταση για τη σύσταση της προανακριτικής με στόχο όπως αναφέρει «να πέσει στα μαλακά και ο Καραμανλής μόνο για πλημμέλημα».

Ειδικότερα, αναφέρει: «Στην αρχή τον καταχειροκροτούσαν, μετά τον επιβράβευσαν. Στη συνέχεια, μετά τα συλλαλητήρια, προσπαθούν να κοροϊδέψουν την ελληνική κοινωνία, αλλά κανείς δεν τρώει κουτόχορτο. Μετά τον Τριαντόπουλο θέλουν να προχωρήσουν σε άλλη μια fast track Προανακριτική Επιτροπή, αντισυνταγματική και παράνομη, με στόχο να πέσει στα μαλακά και ο Καραμανλής μόνο για πλημμέλημα. Η κοινωνία φωνάζει για το έγκλημα και τη συγκάλυψη και αυτοί έχουν κλειστά αυτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επιμένει για δικαιοσύνη και αλήθεια και για διερεύνηση όλων των ευθυνών σε όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η κοινωνία απαιτεί οξυγόνο, όχι και άλλη συγκάλυψη».

Πηγή: skai.gr

