Μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, στο Ηράκλειο, και η σύζυγος του.

Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος» και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ζευγάρι θα κρατηθεί στις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας, με τον 54χρονο να κρατείται προσωρινά σε κελί προστασίας για τη δική του ασφάλεια, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από τους συγκρατούμενούς του.

Τόσο η απολογία του ζευγαριού όσο και η μεταγωγή του έγινε με χειρουργικές κινήσεις από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και χωρίς να χαθεί καθόλου χρόνος.

Εξάλλου η ομολογία του δράστη ήταν καταλυτική για την πρόοδο της διαδικασίας και περισσότερο χρειάστηκε να διερευνηθεί ο ρόλος της συζύγου του στη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα, η οποία κατηγορείται για συνέργεια.

Το απόγευμα της Παρασκευής εκδόθηκε και το ιατροδικαστικό πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο το θύμα δέχτηκε και τις έξι σφαίρες που έριξε ο δράστης. Οι τέσσερις προκάλεσαν ισάριθμα διαμπερή τραύματα, η μία πέρασε ξυστά από το δέρμα του και τελευταία σφηνώθηκε στη μασχάλη του. Εκτιμάται δε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από απόσταση από ένα έως 3 μέτρα.

Διαβάστε επίσης Αμετανόητος ο 54χρονος για τη δολοφονία του Νικήτα στο Ηράκλειο: «Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες»

Κατά την απολογία του ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος, αφού δήλωσε ότι αν είχε χίλιες σφαίρες θα τις έριχνε και τις χίλιες, και όχι μόνο τις έξι που είχε το περίστροφό του, ενώ ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του επιτρέψουν να περάσει για μία τελευταία φορά από το κοιμητήριο όπου βρίσκεται ο τάφος του γιου του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.