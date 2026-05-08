Συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών για το σκάφος-drone που βρέθηκε από ψαράδες σε μια σπηλιά στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο, με την προέλευσή του να παραμένει μυστήριο.

Δεν είναι ακόμα σαφές πώς το ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) έφτασε στα ελληνικά ύδατα, ωστόσο προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι το θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V3 ήταν εξοπλισμένο με τρεις πυροκροτητές, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μια πηγή ανέφερε ότι το drone ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, αν και ο ελληνικός στρατός δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει αυτό.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών άρχισαν να αποσυναρμολογούν το drone, αφαιρώντας τις μπαταρίες του, ενώ δύτες αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα ηγηθούν της έρευνας για να εξακριβωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός σκοπός του, δήλωσε στο Reuters στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον το drone προοριζόταν να στοχεύσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη Μεσόγειο, ανέφερε πηγή του λιμενικού.

Μια πηγή ναυτικής ασφάλειας δήλωσε ότι το σκάφος μπορεί να ήταν μέρος ενός φορτίου τέτοιων drones ή θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί εκτός πορείας μετά από βλάβη στο σήμα.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε πως «οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, εξετάζουν το drone και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

Πηγή: skai.gr

