Με τη φράση «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζήτησε από τον Επίτροπο Ενιαίας Αγοράς Στεφάν Σεζουρνέ, «να επισπευσθεί η ηλεκτρική διασύνδεση του ρεύματος για να τελειώσει η τεράστια ανισορροπία με τις διαφορετικές τιμές ρεύματος που ισχύουν στην Ευρώπη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα ο κ. Αυτιάς επισήμανε ότι «το πρώτο βήμα για μειωμένες τιμές στο ρεύμα έγινε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η οποία ψήφισε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων.

«Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στην τιμή της μεγαβατώρας», τόνισε ο κ. Αυτιάς, επικαλούμενος τις τιμές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, που στερούνται τα ευεργετήματα της καλωδίωσης.

Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά

«Παρακολουθούμε μία τεράστια ανισορροπία σε ό,τι αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες, η μεγαβατώρα κοστίζει 230 και 250 ευρώ, ενώ σε άλλες 80 και 90 ευρώ. Είναι άδικο, είναι πολύ άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση. Πρέπει, λοιπόν, ο νέος προϋπολογισμός του 2026 να καταργήσει αυτές τις μεγάλες ανισότητες.

Στην Οικονομική Επιτροπή κ. Επίτροπε, προωθήσαμε το ξεκίνημα της χρηματοδότησης της καλωδίωσης και να ξέρετε κάτι: Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς. Υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες ανισότητες; Δεν νομίζω, αυτό το γνωρίζει και πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών επιστημών. Και κάτι άλλο. Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια κ. Επίτροπε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.