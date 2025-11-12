Βουλή: Εγκαινιάστηκε ο «κόφτης» - Πρώτος «παραβάτης» ο Μιχάλης Κατρίνης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Πρεμιέρα σήμερα στη Βουλή για την εφαρμογή του «χρονοκόφτη», με το αυτοματοποιημένο σύστημα «κλεισίματος» των μικροφώνων να τίθεται από νωρίς το πρωί σε λειτουργία στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Πρώτος «παραβάτης» του νέου αυστηρού χρονικού πλαισίου ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος υπερέβη τον προβλεπόμενο χρόνο κατά την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα. Μάλιστα κατά την διάρκεια της πρωτολογίας του είχε προϊδεάσει πως θα "παραβεί" το όριο προκειμένου να "τεστάρει" το σύστημα, λέγοντας αστειευόμενος πως «πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη». Λίγα λεπτά αργότερα πάντως, κατά την δευτερολογία του, το μικρόφωνο έκλεισε αυτόματα, καθώς ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε υπερβεί τον χρόνο ανοχής. Ταυτόχρονα το πλάνο της κάμερας άλλαξε δείχνοντας πια μια γενική εικόνα της αίθουσας. «Ευχαριστούμε τον κ. Κατρίνη», σχολίασε χαμογελώντας ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρα, δίνοντας το λόγο στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του μέτρου ανακοινώθηκε με την έναρξη της συνεδρίας από τον Γ´ Αντιπρόεδρο της Βουλής, Θανάση Μπούρα. Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου χαιρέτισε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο Κοινοβούλιο».

Πηγή: skai.gr

