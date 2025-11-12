Δεν βλέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα «τεράστιο βήμα μπροστά», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, επισημαίνοντας πως το κόμμα χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία του.

Μιλώντας χθες στο Action24, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι στο κόμμα «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας», διευκρινίζοντας ότι αυτό σημαίνει πως «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά».

«Αυτή την ώρα ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό – δεν μου αρέσει πολύ ο όρος – στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας».

Αναφορικά με τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή, ο κ. Γερουλάνος ανέφερε πως «κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος».

