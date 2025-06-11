Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας μετέβη πριν από λίγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκπροσωπώντας συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, για να δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση που αφορά το οπτικό υλικό από τις διελεύσεις της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σε δήλωσή της, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Είμαστε σήμερα εδώ με τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών για να δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος εκείνων που κατέστρεψαν, απέκρυψαν, παρασιώπησαν, τα βίντεο των αμαξοστοιχιών. Σε βάρος εκείνων οι οποίοι παρακωλύουν μέχρι σήμερα τη δικαστική διερεύνηση, σε βάρος εκείνων που εξυπηρετούν και τους κυβερνητικούς ενόχους. Οι δίκες για το έγκλημα των Τεμπών θα είναι πολλές και η διαδικασία θα είναι εξονυχιστική».

«Αν ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Καραμανλής και οι λοιποί υπαίτιοι νομίζουν ότι με μεθοδεύσεις στη Βουλή και με άλλες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη θα αποφύγουν την αποκάλυψη της αλήθειας, θα έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν ότι θα έχουν απέναντι όχι μόνο εμάς τους νομικούς παραστάτες των οικογενειών, αλλά και τις ίδιες τις οικογένειες, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι εδώ και εκπροσωπούν τα παιδιά τους. Θα έχουν απέναντί τους ολόκληρη την κοινωνία. Έχω πληροφορηθεί ότι θα πάμε σε αναβολή της δίκης από μεριά των κατηγορουμένων. Αναμένουμε να ενημερωθούμε και τους λόγους της αναβολής εκείνων που από μηχανής εφηύραν βίντεο που εξυπηρετούσαν τον πρωθυπουργό μέσα στον Φλεβάρη και τώρα καίγονται να αναβάλλουν τον Ιούνιο», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

