Βουλή: Αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Γερουλάνου για δηλώσεις Λιακούλη

Αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη και του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνου για τηλεοπτική δήλωση της βουλευτού Ευ. Λιακούλη σημειώθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. «Ερωτώ τον Γερουλάνο, εάν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με την πρόσφατη τηλεοπτική παρουσία της κ. Λιακούλη, ότι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας είναι χούντα. Πείτε εάν την αποδοκιμάζετε και πείτε, σε τι διαφέρετε τελικά από Πλεύση Ελευθερίας, η πρόεδρος της οποίας κατηγορεί τη ΝΔ ότι είμαστε κόμμα της Ακροδεξιάς», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Απαντώντας, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι κάθε φορά που η ΝΔ στριμώχνεται, προσπαθεί να βρει κάποια δήωση, έστω κομμάτι δήλωσης, για να κάνει αυτό είδηση. «Δεν είμαστε εμείς που κυβερνάμε» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος και συνέχισε: «Όταν λέτε ότι όλα τα κρίνει η δικαιοσύνη και ότι εμείς θα παραπέμψουμε τους δικούς μας ανθρώπους, και μετά, στέλεχός σας λέει ότι εμείς έχουμε πλειοψηφία και θα κάνουμε ότι θέλουμε, αυτό δεν σας φαίνεται περίεργο;» ρώτησε ο κ. Γερουλάνος.

«Δεν περίμενα από εσάς κ. Γερουλάνε να μην τολμάτε να καταδικάσετε μία απαράδεκτη δήλωση της βουλευτή του κόμματος σας», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζοντας ένα κόμμα που αποκατέστησε την δημοκρατία στη χώρα, χούντα, Είναι ντροπή και για εσάς προσωπικά, αλλά πρωτίστως για το ΠΑΣΟΚ».

Ακολούθως, το λόγο ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κα Λιακούλη, σύμφωνα με την οποία «ο κ. Λαζαρίδης, προφανώς αυτό που παρακολούθησε ήταν μόνο το μοντάζ της "Ομάδας Αλήθειας". [. . .] Παρέλειψε, λοιπόν, να πει ότι ο βουλευτής της ΝΔ, ο κ. Σιμόπουλος που καθόταν δίπλα μου σε τηλεοπτικό πάνελ, είπε ότι διαφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ποτέ και κανέναν υπουργό ή υφυπουργό η πολιτικό πρόσωπο δεν θα παρέπεμπε στην δικαιοσύνη για οποιονδήποτε λόγο. Και αρνείται κατηγορηματικά τη διαδικασία και διαφωνεί ακόμα και με το κόμμα του. Τι ακριβώς διαστρεβλώθηκε; Εγώ, απαντώντας και θα δώσω στη δημοσιότητα ακριβώς τους διαλόγους, με διευκόλυνε κιόλας ο κ. Λαζαρίδης, του είπα λοιπόν, ότι απάντησα ότι, αυτό που λέτε, να υπάρχει ανεξέλεγκτο τελείως σύστημα, για υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ έχουμε Σύνταγμα, δικαιϊκό σύστημα, κανόνες, νομοθεσία, δεν ταιριάζει σε μία Δημοκρατία, είναι καθεστώς "χούντας". Εάν υποστηρίζετε ότι έχουμε καθεστώς "χούντας", μόνο έτσι, κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν ελέγχεται ποτέ. Παρέλειψαν όλη την πρώτη ενότητα. Διαστρέβλωσαν απόλυτα στην δήλωση μου όπως κάνουν από χθες το βράδυ με την "Ομάδα Αλήθειας", και όλα τα υπόλοιπα τα οποία εκπροσωπούν».

Νωρίτερα, ο κ. Γερουλάνος είχε επικρίνει τον βουλευτή της ΝΔ, Δ. Καλογερόπουλο, ο οποίος, σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή, «δεν του άρεσε ο δυναμισμός της (Μάρας Κουκουδάκη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ) και ξεστόμισε το απίστευτο: "Ήρωας θα είναι ο σύζυγός σου". [. . .] «Το "προοδευτικός" δεν είναι σύνθημα όπως το χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι λόγια, δεν είναι προβιά, δεν είναι μάσκα. Είναι καθημερινή πράξη, είναι νοοτροπία βαθιά ριζωμένη μέσα σου. Ή την έχεις ή δεν την έχεις. Και από αυτά που βλέπουμε από τους βουλευτές του κ. Μητσοτάκη μόνο προοδευτισμό δεν έχουν ριζωμένο μέσα τους. Είναι κάτι άλλο, κάτι βαθιά σκοτεινό. Έστω για τα μάτια του κόσμου, ξεριζώστε το, τώρα!».

Για το ίδιο θέμα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι από πλευράς ΝΔ δεν ακούστηκε τίποτα (για τον κ. Καλογερόπουλο): «Τσιμουδιά! Αυτοί είστε, κύριοι. Αυτό καλλιεργείτε, τον μισογυνισμό, τον σεξισμό, την κακοποίηση».

Ορθώς κάνατε την παρέμβαση, μετά από άλλη μία γυναικοκτονία (στο Βόλο) σχολίασε η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη. «Ο δρόμος είναι και μακρύς και γίνεται δυσκολότερος τα τελευταία χρόνια με οπισθοχώρηση σε διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων, πράγματα που είχαν κατακτηθεί περισσότερο στο παρελθόν και ακολουθούνται και από μουσικά ρεύματα» πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της Βουλής.

