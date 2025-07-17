Στον «αέρα» η επίσημη ιστοσελίδα του Κώστα Καραμανλή

Διαθέσιμο από σήμερα το επίσημο site του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, επιβεβαιώνοντας πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Skai.gr που πρώτο είχε μεταδώσει την είδηση.

Η ιστοσελίδα του Κώστα Καραμανλή, karamanlis.gr, παρουσιάζει την πορεία, τις ιδέες και το πολιτικό του έργο, ενώ φιλοξενεί το σύνολο των ομιλιών του από τη θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, την πρώτη του εκλογή ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, την ανάδειξή του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τη θητεία του ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την εκλογή του στη θέση του Πρωθυπουργού στις εκλογές του 2004, την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης, την επανεκλογή του το 2007, το έργο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, την παραίτησή του μετά τις εκλογές του 2009, την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής του διαδρομής το 2023 και τις δημόσιες παρεμβάσεις του μέχρι και σήμερα.

Το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, video) εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε ο επισκέπτης του site να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που καλύπτει μια περίοδο τεσσάρων και πλέον δεκαετιών πολιτικής παρουσίας και δράσης».



