Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια με αφορμή τη σύγκρουση του συρμού του προαστιακού με ένα ΙΧ στην Πάτρα, με το θερμόμετρο να χτυπάει «κόκκινο» μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Κυρανάκης σήκωσε το γάντι στην κριτική του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι σύμφωνα και με το σχετικό βίντεο της σύγκρουσης «πρόκειται για ισόπεδη διάβαση με αυτόματο σύστημα και ένα ΙΧ που για άγνωστο λόγο έχει υπερβεί τις μπάρες χωρίς να φρενάρει και συγκρούεται». Μάλιστα πρόσθεσε πως πριν από 5 ημέρες ο Δήμαρχος της πόλης, είχε λάβει επιστολή από τα σωματεία μηχανοδηγών με την οποία προειδοποιούσαν πως χρειάζονται παρεμβάσεις από τον δήμο «γιατί υπάρχει θέμα ορατότητας».

«Έστειλα και εγώ μια επιστολή στους δημάρχους και στον Πελετίδη μετά από τη ψήφιση του νέου ΚΟΚ, εξηγώντας τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι. Μεταφέρετε στον κύριο Πελετίδη τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρει. Ο ΟΣΕ έχει δουλειά να κάνει, στο συγκεκριμένο σημείο όμως έχει βάλει αυτόματη μπάρα, κάμερες - που καταλαβαίνουμε τώρα γιατί δεν τις έχει ψηφίσει το ΚΚΕ - ηχοσήμανση και φωτοσήμανση. Πρέπει και ο Δήμος Πάτρας, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι, να κάνουν τη δουλειά τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των βουλευτών του ΚΚΕ.

«Δεν περίμενα τίποτα. Η ίδια τακτική πάντα. Πάντα να μεταφέρουν αλλού τις εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση των μέσων μαζικής μεταφοράς», απάντησε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας μάλιστα πως ο δήμαρχος Πάτρας έχει λάβει μέτρα. «Πάντα βρίσκουμε ένα δήμαρχο, έναν μηχανοδηγό, έναν σταθμάρχη για να μεταθέσουμε τις ευθύνες. Πρέπει να ντρέπεστε!», δήλωσε ο ίδιος. Ο κ. Κυρανάκης επανήλθε, τονίζοντας πως οι ίδιοι οι μηχανοδηγοί ζητούν από το Δήμο να κάνει παρεμβάσεις. «Είχε τοποθετηθεί η αυτόματη μπάρα και έκλεισε κανονικά. Για ποιο λόγο δεν έχει κάνει τη δουλειά του ο Δήμος;», διερωτήθηκε.«Είναι θρασύς ο υπουργός! Ο Πελετίδης επιλύει τα ζητήματα αυτά. Δεν είμαστε λαϊκή συνέλευση ούτε το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας εδώ! Εδώ είναι η Βουλή. Εσείς να απολογηθείτε για το τι λεφτά δίνετε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ντρέπεστε λίγο, είστε θρασύτατος!», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Να πείτε στον αρχηγό σας να μου απαντήσει. Και πολύ ώρα κράτησε η συζήτηση μαζί σας!», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας.

