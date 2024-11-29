Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το μέτρο με τις νέες «έξυπνες» κάμερες.

Αρχικά, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι θα γίνουν πράξη σύμφωνα με όσα εξαγγέλθηκαν στη χθεσινή παρουσίαση, ενώ για το ενδεχόμενο τυχόν καθυστερήσεων λόγω προσφυγών επεσήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς κράτος-δικαίου, επομένως πρέπει και να ενισχυθεί η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών μέσα από μια εποπτεία στην οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, ως προς τις αιτιάσεις ότι καθυστέρησε να προχωρήσει το έργο, ο υπουργός δεν διαφώνησε, επικαλούμενος ωστόσο τεχνικά θέματα που αφορούσαν τη σχετική προκήρυξη.

«Να ξέρετε ότι και το σύστημα που έχουμε φτιάξει για τις δημόσιες συμβάσεις είναι βαρύ κι απαιτητικό. Όχι κακώς, γιατί κι εκεί έχουμε σταθμίσεις συμφερόντων. Δηλαδή από τη μια μεριά πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα, από την άλλη μεριά πρέπει να τηρούνται διαδικασίες που ενισχύουν την ακεριαότητα της διαδικασίας χωρίς να γίνονται περίεργα πράγματα. Θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται σε ισορροπία τη δεδομένη στιγμή, δεν είμαι υπέρ της άποψης να το κάνουμε ακόμα πιο ευέλικτο, γιατί θα έχει κινδύνους».

«Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και την πλευρά του θύματος. Στο παρελθόν βάλαμε πάρα πολύ στο κέντρο τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, πρέπει όμως να ακούμε κι όλους αυτούς που θίγονται από διάφορες εγκληματικές δράσεις. Και εννοώ να ακούγονται θεσμικά τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας γενικής πρόληψης» προσέθεσε.

Απαντώντας μάλιστα για ποιον λόγο δεν θα καταγράφεται τα πρόσωπα όσων παραβιάζουν τον ΚΟΚ, ο υπουργός τόνισε ότι τα αδικήματα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία δικάζονται ως εξ αμελείας. «Αυτός που περνάει κόκκινα, έχει πιει και οδηγεί αμελώς, έχει αμελή συμπεριφορά. Εδώ υπάρχει μια αντίληψη ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει νόημα να αποκαλυφθεί το πρόσωπο αυτού του κατηγορουμένου. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να αξιολογείται η κάθε περίπτωση».

«Ο λόγος στη Δικαιοσύνη για τις καταγγελίες για επεισόδια στο Μετρό Θεσσαλονίκης»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε παρέμβαση Εισαγγελέα μετά από καταγγελίες και απειλές για επεισόδια. «Νομίζω ότι η ομάδα του Άρη απευθύνθηκε στη διοικητική δικαιοσύνη και ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής, δεν ξέρω λεπτομέρειες, φαντάζομαι σε αυτήν τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Από πλευράς κυβερνήσεως, ο αρμόδιος υπουργός κατήγγειλε το περιστατικό με τη συμπεριφορά του ποδοσφαιρικού παράγοντα κι από κει και πέρα επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι ποινικές διαδικασίες επί του θέματος».

Την ίδια στιγμή ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι έχουν γίνει βήματα όσον αφορά την οπαδική βία λόγω αυστηρότερου πλαισίου, με τις συμπεριφορές παραγόντων αθλημάτων να οφείλουν να μπουν σε ένα πιο φυσιολογικό πλαίσιο και σε τάξη.

Πηγή: skai.gr

