Φυγή προς τα εμπρός με τον οδικό χάρτη της επόμενης διετίας για την κυβέρνηση - Τι αντιτείνει στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Θέσεις μάχης στο νέο πεδίο που διαμορφώνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου, λαμβάνουν πλέον ανοιχτά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, επιστρέφοντας στην πόλωση του δικομματισμού προ δεκαετίας, σε όλα τα επίπεδα, Βουλής και κοινωνίας.

Το κλίμα που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων, επισφραγίζεται και από τους επικεφαλής αρχηγούς τους, που στέκονται πλέον ξεκάθαρα ο ένας απέναντι στον άλλο, συγκρουόμενοι επί πολιτικών και προγραμμάτων και χαράσσοντας τη στρατηγική τους, η ένταση της οποίας εκτός από παλαιότερες εποχές, θυμίζει και προεκλογικό κλίμα. Παρότι επαναλαμβανόμενα, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στη λήξη της τετραετίας, το 2027.

Μέχρι τότε, τα δύο στρατόπεδα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχουν όλο το χρόνο, να προετοιμάσουν τις γραμμές μάχης τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι του νέου σκηνικού που προδιαγράφεται και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα ήδη υφιστάμενα στη Βουλή αλλά και τυχόν νεοεισερχόμενα, όπως αποτυπώνουν όλες οι μετρήσεις.

Οι δικομματικές κόντρες που ήδη αποτυπώνονται δείχνουν τις προτεραιότητες που θέτουν και τα δύο κόμματα, με την οικονομία και την «τσέπη» του πολίτη να βρίσκονται στην κορυφή, με δεδομένο ότι και οι δύο γνωρίζουν πως, εν τέλει, εκεί κρίνονται τα πάντα, ως προς τις προτιμήσεις και τις πολιτικές επιλογές των ψηφοφόρων. Για την κυβέρνηση, αφετηρία για την οικονομική πολιτική των επόμενων δύο ετών αποτελεί ο Προϋπολογισμός του 2025, που αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός προσέδωσε, εξάλλου, σε αυτόν τον χαρακτήρα ενός οδικού χάρτη που θα κρατήσει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά προόδου και θα «μεταφράζει» τους ευημερούντες δείκτες της ανάπτυξης σε ένα κοινωνικό αποτύπωμα, θέτοντας στο επίκεντρο, εκτός από τις περαιτέρω μειώσεις φόρων, τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις αλλά και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να τραβήξει μία κόκκινη γραμμή μεταξύ του λαϊκισμού – όπως λένε κυβερνητικά στελέχη – και των υπευθύνων και κοστολογημένων προτάσεων, που έχουν πραγματικό αντίκρισμα και αντίβαρο στην κοινωνία, που αντικατοπτρίζεται στην κυβερνητική πολιτική. «Προτιμούμε να μιλάμε για φόρους που μειώνονται στην πράξη, δηλαδή νομοθετούνται και μειώνονται, παρά για φόρους που «μειώνονται» στα λόγια, όπως οι φόροι που μειώνει ο κ. Ανδρουλάκης» σχολιάζουν.

Μιλώντας δε, με αριθμούς και συγκεκριμένα αποτελέσματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι η κυβέρνηση κατά την πρώτη και την τρέχουσα θητεία της, «έχει μειώσει φόρους, όσο καμία άλλη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά. Πενήντα την πρώτη τετραετία, εννέα τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας και άλλους δώδεκα που θα μειωθούν από 1/1/2025», ενώ υπενθύμισε όλες τις δράσεις που θεσπίστηκαν και εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της ακρίβειας και τον περιορισμό των επιπτώσεών της.

Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, πέραν του ότι το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο κρίνουν ότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τα δημόσια οικονομικά «Οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σήμερα κατά μία μονάδα στοιχίζει 1,5 δις» παρατήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς σχετικά, παράλληλα κρίνεται ότι και το αποτέλεσμα μίας τέτοιας πρωτοβουλίας θα μπορούσε να έχει αμφίβολα αποτελέσματα.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση αντιτείνει το σύνολο της φορολογικής πολιτικής που άσκησε κατά τη διακυβέρνησή της από τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, σε σειρά έμμεσων φόρων και μία σειρά από ΦΠΑ, που έγινε στενευμένα, μέχρι τη βαρύτητα που δίνεται στην αύξηση των εισοδημάτων, με ενίσχυση των μισθών και συντάξεων αλλά και τις παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Ο ίδιος πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολιτική της στοχευμένης ενίσχυσης σε συνταξιούχους ή άλλες κοινωνικές ομάδες από τους «καρπούς» της πάταξης της φοροδιαφυγής και από τα νέα «αναμορφωμένα» επιδόματα που αφορούν νέες οικογένειες που αναζητούν στέγη ή νέους γονείς με μικρά παιδιά σημειώνοντας πως «έχουμε κάνει πολλά για χαμηλότερα εισοδήματα, θα κάνουμε και για τη μεσαία τάξη» προαναγγέλλοντας ουσιαστικά και νέες παρεμβάσεις.

