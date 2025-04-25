Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε φιλοξενούμενος το πρωί της Παρασκευής (25/4) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, ο οποίος παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Αρχικά, σχολιάζοντας ρεπορτάζ που φέρει δικαστήριο στη Γερμανία να έχει αποφασίσει μαζικές απελάσεις μεταναστών προς την Ελλάδα, επεσήμανε πως το ζήτημα των δευτερογενών ροών στην πραγματικότητα δεν λύνει το μεταναστευτικό. «Πάντως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σύμφωνο για το Άσυλο, η ισοκατανομή των βαρών στα ζητήματα της μετανάστευσης είναι κρίσιμη, επομένως αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται εν κενώ», ανέφερε και διευκρίνισε:

«Έχουν πάει κάποιοι από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπου κάνουν τα αιτήματά τους εκεί. Από κει και πέρα, όταν η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή είναι η 2η χώρα σε πίεση ανά κάτοικο στο επίπεδο του μεταναστευτικού λόγω του ότι είναι χώρα υποδοχής, και από πλευράς αιτήσεων ασύλου, δεν μπορεί να λέμε τώρα για επιστροφές. Τι επιστροφές; Αυτό επηρεάζει την αρχή της ισοκατανομής στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η μία συζήτηση μπορεί να είναι οι επιστροφές, η άλλη όμως είναι η ισοκατανομή. Αυτή θα είναι η συζήτηση: πώς θα κάνουμε επιστροφές αν πρώτα δεν έχει γίνει ισοκατανομή;»

«Με τη Γερμανία και τις χώρες της ΕΕ έχουμε πολλά να συζητήσουμε: να φτιάξουμε ένα σύστημα επιστροφών. Όχι στις χώρες από τις οποίες έφυγαν ζητώντας αρχικά άσυλο, αλλά στις χώρες όπου πρέπει να πάνε. Αυτήν τη στιγμή εμείς δεν έχουμε καμία αίτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά νομικά στη μέση, αν μας αιτηθούν. Πάντως, δεν θα είμαστε και πολύ φιλικοί στο αίτημα», όπως είπε.

«Το Λιμενικό μας σχεδόν κάθε μέρα συλλαμβάνει διακινητή»

Στη συνέχεια, ο κ. Βορίδης ρωτήθηκε και για το ζήτημα των pushbacks.

«Εγώ δεν ξέρω κάτι σχετικό, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τέτοια υπόθεση που εκκρεμεί. Αυτό το οποίο πάντα λέμε στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα αποτελεί ευρωπαϊκό σύνορο. Εμείς φυλάμε σύνορα της Ευρώπης, αυτό κάνει το Λιμενικό μας. Αν υπήρχαν ζητήματα, πού να υπήρχαν ζητήματα; Προφανώς εδώ θα υπήρχαν γιατί υπάρχει τέτοια μεταναστευτική πίεση. Το Λιμενικό μας Σώμα σχεδόν κάθε μέρα συλλαμβάνει διακινητή. Αυτήν τη στιγμή περίπου το 40% των φυλακών μας έχουν μέσα διακινητές μεταναστών. Είναι μια καθημερινή μάχη, δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Μαχόμαστε για να φυλάξουμε από την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και ναι βεβαίως, πρέπει να το κάνεις με τον τρόπο που πρέπει».

«Ακούω ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ποιος φταίει που χάνονται ανθρώπινες ζωές; Δεν έχω ακούσει καμία κριτική για αυτούς οι οποίοι τους μεταφέρουν χωρίς καμία συνθήκη ασφαλείας. Ακούω μόνο για το Λιμενικό Σώμα. Λοιπόν, το Λιμενικό Σώμα κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια, δίνει μια τεράστια μάχη και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως χώρα. Η επιμονή μας στη φύλαξη των συνόρων παραμένει, δεν υπάρχει φιλικό περιβάλλον για παράνομους μετανάστες».

