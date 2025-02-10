Βορίδης: Η Ελλάδα πρότυπο στα οικονομικά

Λογαριασμός
Βορίδης: Η Ελλάδα, χώρα πρότυπο στα οικονομικά

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο- Τι είπε στο Επιμελητήριο Πέλλας

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης από την Έδεσσα, στην ετήσια δεξίωση του Επιμελητηρίου Πέλλας και τη βράβευση των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για τη δράση τους και την προσφορά τους στην τοπική οικονομία.

Όπως ανέφερε και παραθέτει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, "η Ελλάδα αποτελεί σήμερα παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι η χώρα πρότυπο για τη μετατροπή της από μια ρημαγμένη οικονομία, σε μια ακμάζουσα και ισχυρή δύναμη πετυχαίνοντας μια σειρά από οικονομικά αποτελέσματα".

Επίσης, "η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αξιοποιώντας κάθε αναπτυξιακό πόρο", καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

