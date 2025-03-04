Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη διαβεβαίωση πως η προανακριτική «θα τα εξετάσει όλα αμερόληπτα και ακέραια» εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας η Δικαιοσύνη θα θωρακιστεί έναντι «όσων έχουν προειλημμένες αποφάσεις και θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά τις υποθέσεις αυτές».

Κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις» για ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υφυπουργού, και πως το «ναι» της πλειοψηφίας στην προανακριτική επιτροπή σημαίνει ότι «αξίζει να διερευνηθεί».

«Δικαιοσύνη δεν είναι η τιμωρία αθώων για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες. Χρειάζεται συγκαλυπτικός σκοπός. Ακόμη και εάν τα έκανε αυτά τα πράγματα ο Τριαντόπουλος, πρέπει να μας πείτε για ποιο λόγο τα έκανε αυτά. Ποιος είναι ο συγκαλυπτικός δόλος του κυρίου Τριαντόπουλου;», διερωτήθηκε ο Υπουργός.

Αρκετές πάντως ήταν οι διακοπές του Υπουργού από τα αντιπολιτευτικά έδρανα, με τον Μάκη Βορίδη να κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως έχει προαποφασίσει για την ενοχή του Χρήστου Τριαντόπουλου. «Δεν χρειάζεται να έρθετε καθόλου στην προανακριτική, Φτιάξτε από τώρα την πρότασή σας, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε την προκαταρκτική. Έχετε αποφασίσει», είπε, ενώ απαντώντας σε σχετικό σχόλιο από τα έδρανα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε πως «η μόνη αφασία κα Κωνσταντοπούλου είναι η δική σας, διαπιστωμένη, πανταχόθεν».

