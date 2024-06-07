Για «καθαρή παραβίαση» της Συμφωνίας των Πρεσπών, τόσο από τη μεριά της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, όσο και από την ηγεσία του μελλοντικού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE κάνει λόγο η καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Σκοπίων, Έλενα Μιχαϊλοβα-Στρατηλάτη.

«Οι κρατικές αρχές είναι υποχρεωμένες από το Σύνταγμα να αποκαλούν τη χώρα Βόρεια Μακεδονία», σημείωσε η Έλενα Μιχαϊλοβα σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα των Σκοπίων «RESPUBLICA».

Η ίδια επισήμανε ότι εάν συνεχιστεί ο φραστικός "πόλεμος" μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων, θα επιδεινωθεί η διεθνής θέση της Βόρειας Μακεδονίας.

Σχετικά με τις επισημάνσεις και αντιδράσεις από την πλευρά του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, των ΗΠΑ και διεθνών οργανισμών προς τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας για την ανάγκη πιστής τήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Έλενα Μιχαϊλοβα σημείωσε:

«Είναι απολύτως δικαιολογημένες οι αντιδράσεις αυτές, καθώς η συμπεριφορά της προέδρου της χώρας και του μελλοντικού πρωθυπουργού αποτελούν σαφή παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεύτερον, τέτοια συμπεριφορά βλάπτει ανεπανόρθωτα την εικόνα της χώρας διεθνώς».

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς πως η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν παραβίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών κατά την ορκωμοσία της, όταν αποκάλεσε τη χώρα «Μακεδονία» επειδή κάτι τέτοιο είναι «προσωπικό της δικαίωμα», η Έλενα Μιχαϊλοβα ανέφερε ότι «οι δικαιολογίες αυτές είναι κατάλληλες μόνο για παιδιά».

«Η κα Σιλιάνοφσκα συνέχισε και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο και μετά την ορκωμοσία της. Κοιτάξτε, ένα άτομο ή πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τα συναισθήματά του και να πράττει όπως επιθυμεί, βάσει των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, όταν εκπροσωπεί μια κρατική αρχή, δεν έχει ανθρώπινα ή συνταγματικά δικαιώματα, αλλά έχει συνταγματικές αρμοδιότητες. Όσοι εκπροσωπούν κρατικές αρχές δεν έχουν δικαιώματα, έχουν αρμοδιότητες.

Ο κάτοχος του αξιώματος έχει δικαιώματα όταν ενεργεί υπό την ατομική του ιδιότητα, ως φυσικό πρόσωπο. Όταν εκπροσωπεί κρατική αρχή, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κράτους που εκπροσωπεί. Έτσι, είναι υποχρεωμένος από το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο να αποκαλεί τη χώρα Βόρεια Μακεδονία. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε παραβιάζει τις υποχρεώσεις του έναντι του Συντάγματος και του διεθνούς δικαίου. Είναι τόσο απλό. Αν οι ηγέτες του VMRO DPMNE θέλουν να αποκαλούν τη χώρα Μακεδονία, μιλώντας ως άτομα ή στις κοινωνικές τους συναναστροφές, τότε μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά όχι όταν αντιπροσωπεύουν την κρατική αρχή», σημείωσε η Έλενα Μιχαϊλοβα.

Η ίδια ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ηγεσίας του VMRO-DPMNE δίνει «δικαίωμα» σε ευρωσκεπτικιστές δυνάμεις να μπλοκάρουν την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας.

«Στην πραγματικότητα, ο ευρωπαϊκός δρόμος της χώρας μας ήταν γεμάτος εμπόδια, ένα από τα οποία ήταν η εμφανής διστακτικότητα των μεγάλων χωρών της ΕΕ να διευκολύνουν την πρόσβαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Η θέση του VMRO-DPMNE δίνει στους σκεπτικιστές την τέλεια δικαιολογία για να μην διευκολύνουν τη διαδικασία. Θα πουν - δεν μπορούμε να δεχτούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με μια χώρα της οποίας η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις. Ποιος θα ήθελε να διαπραγματευτεί με μια τέτοια κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα έχει καμία αξία;» ανέφερε η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Σκοπίων.

Σε ερώτηση σχετικά με ποια θα μπορούσαν να είναι τα επιχειρήματα της Βόρειας Μακεδονίας σε περίπτωση που η Ελλάδα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την πλευρά των Σκοπίων, η Έλενα Μιχαϊλοβα σημείωσε:

«Τα επιχειρήματα είναι μη πειστικά, αδύναμα, "ξεδοντιασμένα" σε σοβαρούς νομικούς κύκλους».

Πηγή: skai.gr

