ΠΑΣΟΚ για Κασσελάκη: Το κρεσέντο αναξιοπιστίας συνεχίζεται

Επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «κρεσέντο αναξιοπιστίας» και για «offshore εταιρείες» σε «φορλογικούς παραδείσους».
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Το κρεσέντο αναξιοπιστίας του κ. Κασσελάκη συνεχίζεται. Μετά τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore εταιρείες που έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος κατά τ’ άλλα είναι υπέρ της φορολογικής δικαιοσύνης, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι η αγορά της υπερπολυτελούς κατοικίας του δεν έγινε από τον ίδιο -όπως δήλωσε- αλλά από τον σύζυγό του με έμβασμα από το εξωτερικό με την αίτηση για golden visa.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρητικά είναι κατά της golden visa, είναι τόσο… αξιόπιστος, που έκανε μάλιστα χρήση του μέτρου!
Η αξιοπιστία δεν απονέμεται, πιστοποιείται από την ταύτιση λόγων και πολιτικών πράξεων».
