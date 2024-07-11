Την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών ώστε να αποφευχθούν εντάσεις, ζητά ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης από τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤNEWS και τον Απόστολο Μαγγηριάδη η οποία θα μεταδοθεί απόψε Παρασκευή στις 10 το βράδυ ο κ. Τσούνης μιλά ακόμα για το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον, τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας και την προοπτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου.



«Ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τους Έλληνες, ειδικά για όσους ζουν στη βόρεια Ελλάδα, είναι εκείνο της Βόρειας Μακεδονίας. Σίγουρα είστε ενήμερος για την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από μέλη της νέας κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει τρόπος να συμμορφώσει το ΝΑΤΟ τη νέα κυβέρνηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών;» ήταν η ερώτηση που έθεσε ο Απόστολος Μαγγηριάδης, με τον κ. Τσούνη να απαντά «δεν θέλω να είμαι σκληρός, καθώς πρόκειται για μια νέα κυβέρνηση. Θα ήταν, όμως, λάθος να κάνει κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν μια συμφωνία που επιτεύχθηκε δύσκολα, ήταν ιστορική και πρέπει να γίνει σεβαστή. Έχω ξαφνιαστεί που η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν αναφέρεται στη Βόρεια Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα. Νομίζω ότι έχουμε ξαφνιαστεί όλοι, αλλά προσπαθούμε όλοι, με σεβασμό, να τους προτρέψουμε ν’ αναφέρονται στη χώρα τους με το συνταγματικό της όνομα. Πέραν τούτου, η τήρηση των διεθνών συμφωνιών είναι η ραχοκοκαλιά της διπλωματίας. Η μη τήρησή τους δημιουργεί πολύ προβληματικές καταστάσεις».

Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι ίσως θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή τους πορεία ο πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε «δεν μιλώ εκ μέρους της Ευρώπης, αλλά θα επαναλάμβανα ό,τι έχει πει η κυβέρνησή μου, δηλαδήστους φίλους μας στη Βόρεια Μακεδονία ν’ αναφέρονται στη χώρα τους με το συνταγματικό της όνομα. Η Συμφωνία είναι σε ισχύ και πρέπει να τηρηθεί, γιατί οι διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών είναι η ίδια ηΕίναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί».

