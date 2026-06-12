Κοζάνη: Πυροβόλησαν στο κεφάλι αρκουδάκι 2,5 μηνών

Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι πυροβολήθηκε και θανατώθηκε αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Για το απάνθρωπο περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής, και εν συνεχεία ενημερώθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”, καθώς και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Μετά τη νεκροψία του κτηνιάτρου και υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου έγινε ταφή στο άτυχο αρκουδάκι, ενώ θα ακολουθήσει η σχετική έρευνα για το περιστατικό από το Δασαρχείο Τσοτυλίου. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο.

Η λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα και απειλεί, διαχρονικά, προστατευόμενα από τη νομοθεσία είδη, όπως η αρκούδα. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Οι πολίτες που διαπιστώνουν την παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ανθρώπινη δραστηριότητα καλούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης. Τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας απαιτούν συντονισμένη δράση από τις αρμόδιες Αρχές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράνομη και απάνθρωπη πράξη της θανάτωσης αρκούδων.

Πηγή: skai.gr

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