Ο πρώτος κύκλος για τις διαδικασίες κοινοβουλευτικής διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κλείνει αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και την Τετάρτη οι δύο προτάσεις για προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, που έχουν κατατεθεί η μία από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Η αυριανή συζήτηση, στην οποία αναμένεται ότι θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, προδιαγράφεται ότι θα γίνει σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους. Από τη μία πλευρά η κυβερνητική πλειοψηφία υπεραμύνεται της πρότασης για εξεταστική, η οποία θα ερευνήσει όλη την περίοδο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του το 1998 μέχρι σήμερα, και υπόσχεται ότι εφόσον προκύψουν ουσιαστικές ενδείξεις ευθυνών, μπορεί να προχωρήσει η σύσταση προανακριτικής σε μεταγενέστερο στάδιο. Ζητώντας διερεύνηση όλης της περιόδου λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία της Ν.Δ. επί της ουσίας υποστηρίζει την επιχειρηματολογία που έχει υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή, ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό και διακομματικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ήρθε στη Βουλή, αφορά την περίοδο από το 2019 και μετά και κατονομάζει του κ. Βορίδη και Αυγενάκη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης στους χειρισμούς της πλειοψηφίας.

Η έγκριση της εξεταστικής θεωρείται βέβαιη, με βάση τους συσχετισμούς στη Βουλή, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία είναι δεδομένη. Καθώς, μάλιστα, η ψηφοφορία για την εξεταστική είναι ονομαστική, δεν είναι ορατό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ψηφοφορία, έχουν κατατεθεί και δημοσίως σχετικές προτάσεις τις προηγούμενες ημέρες, και καταγγελίας για προσπάθεια συγκάλυψης.

Ακολουθεί την Τετάρτη η συζήτηση για τις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όπου αναμένεται με ενδιαφέρον η τοποθέτηση των κ. Βορίδη και Αυγενάκη, για τους οποίους ζητείται διερεύνηση για κακουργηματικές ποινικές ευθύνες, με τα κόμματα που υποστηρίζουν της δύο προτάσεις να παραπέμπουν στις σχετικές αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως και στις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις τους, οι δύο πρώην υπουργοί αναμένεται να επιμείνουν στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν δικές τους συνομιλίες καταγεγραμμένες στη δικογραφία και ότι δεν έχουν κάνει κάτι παράνομο. Αναμένεται, επίσης, να αναφερθούν σε ελέγχους που έγιναν κατά την επίμαχη περίοδο και οδήγησαν στο πάγωμα πληρωμών προς συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Όσον αφορά την «τεχνική λύση» πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ένα οργανωμένο κύκλωμα υφαρπαγής επιδοτήσεων, αναμένεται να επισημάνουν ότι υιοθετήθηκε και νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο αντίλογος είναι ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές στη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, οι οποίες περιγράφουν ένα ολόκληρο σύστημα με δομή και δράση, που όχι μόνο αντιμετωπίστηκε, αλλά με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να κλιμακώνει την παράνομη δραστηριότητά του και ότι οι άνθρωποι που την περίοδο αυτή ασχολήθηκαν και ανέδειξαν την παρανομία, απομακρύνθηκαν ή τιμωρήθηκαν.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας φαίνεται να υπάρχουν συζητήσεις και εισηγήσεις για αποχή από την ψηφοφορία της Τετάρτης, αφού προηγουμένως θα έχει ζητηθεί αύριο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους και να υποστηρίξουν την πρόταση για εξεταστική. Η επιλογή της αποχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας από την ψηφοφορία της Τετάρτης διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές καθώς σε αντίθεση με την ψηφοφορία για εξεταστική που είναι ονομαστική, η ψηφοφορία για την προανακριτική είναι μυστική.

