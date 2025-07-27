Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, αυτοψία στις καμένες περιοχές του Δήμου Διονύσου.

Στις 10:00 π.μ., ο Υφυπουργός θα έχει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, εκπροσώπους της Περιφέρειας και Τοπικούς φορείς, στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για την έκταση των καταστροφών, τις ανάγκες αποκατάστασης και τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των πληγεισών περιοχών και την υποστήριξη των κατοίκων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την άμεση αποτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και τη στοχευμένη παροχή κρατικής αρωγής.

Πηγή: skai.gr

