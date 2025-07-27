Ο δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ενημέρωσε «πλήρως για την έκτακτη της ζημιάς στο νησί».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρχαλάκη, ο κ. Μητσοτάκης τον διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στο έργο της αποκατάστασης αλλά και γενικότερα στο Δήμο μας».

«Επικοινώνησε πριν λίγο τηλεφωνικά μαζί μου ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ενημέρωσα πλήρως τόσο για την έκταση της ζημιάς στα Κύθηρα, όσο και για την κατάσταση της υγείας μου. Με διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στο έργο της αποκατάστασης αλλά και γενικότερα στο Δήμο μας. Σε επικείμενη συνάντηση μαζί του θα ανακοινωθούν σχετικές λεπτομέρειες», έγραψε ο κ. Χαρχαλάκης στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

