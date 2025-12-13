Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι ανοίγουν το δρόμο της λαϊκής αντεπίθεσης

«Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι ανοίγουν το δρόμο της λαϊκής αντεπίθεσης. Λένε όχι στα ψέμματα της ΝΔ. Όλη η κοινωνία είμαστε δίπλα τους. Αυτό που πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι η κοινωνία θα τους στηρίξει», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε ότι το κόμμα του «ως κυβέρνηση, θα διαγράψει όλους τους τόκους, θα κουρέψει ουσιαστικά και το κεφάλαιο, με μία μεγάλη, τεράστια επιμήκυνση και το κυριότερο, θα σταθεί πάντα δίπλα στον πρωτογενή τομέα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες είναι ότι πρέπει να συμπαραταχθούν μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, γιατί αυτοί μας τρέφουν, αυτοί αγωνίζονται για εμάς. Λαϊκή αντεπίθεση από παντού».

