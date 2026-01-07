Προκαταρκτική έρευνα για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών

Της Έλενας Γαλάρη

Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για το βίντεο με τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος «ΜέΡα 25», Γιάνη Βαρουφάκη όπου παραδέχεται πως έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ectasy.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα θα εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή όποιο άλλο αδίκημα.

Το βίντεο εστάλη στις εισαγγελικές αρχές από την Υπηρεσία της Δίωξης ναρκωτικών ουσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε προχωρήσει σε προσωπικές αποκαλύψεις που αφορούσαν σε εμπειρίες του με ναρκωτικές ουσίες, μιλώντας στο podcast «Phasma» των Γάιας Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου.

Στο βίντεο, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρεται σε προσωπικές του εμπειρίες από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δηλώνοντας ότι έχει δοκιμάσει ecstasy μία φορά στη ζωή του και ότι έχει κάνει χρήση κάνναβης.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε χωρίς περιστροφές «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ουσία που του φάνηκε και εξακολουθεί να του φαίνεται πιο ευχάριστη είναι η κάνναβη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

«Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει»

Σε επόμενη ερώτηση, κλήθηκε να διαλέξει με ποιον από τους Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη θα κάπνιζε «ολλανδικό τσιγάρο», απαντώντας:

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε επίσης αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του σχετικά με τη χρήση ουσιών, όπου απάντησε:

«Καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.