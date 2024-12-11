Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία τοποθετήθηκε για τις επόμενες κινήσεις του «Κινήματος Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις, επαναλαμβάνοντας ότι το ιδρυτικό Συνέδριο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο. Σχολιάζοντας, παράλληλα, και την αναφορά του Σωκράτη Φάμελλου για «χαρούμενα γραφεία», απάντησε ότι τα γραφεία αυτά ήταν περισσότερο «γραφεία ταλαιπωρίας» κυρίως για «όλους τους ανθρώπους που θέλανε να γραφτούν στον ΣΥΡΙΖΑ και βίωσαν όλους αυτούς τους αποκλεισμούς με τα αριστερόμετρα».

Για την ανεξαρτητοποίηση της Ράνιας Θρασκιά από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Τζάκρη επεσήμανε πως προέβη σε ένα «φτου ξελευθερία» που έχει μια ηθική βαρύτητα για όλους. «Αυτό που προέχει είναι πως όλα γίνονται για τον λαό, ενώ για αυτούς που απέμειναν στην Κουμουνδούρου και σε αυτό το μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ όλα γίνονται για τη σφραγίδα», όπως είπε, για να υπογραμμίσει:

«Θεωρούμε δεδομένο πως στις επόμενες εθνικές εκλογές θα υπάρξει δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας, νομοτελειακά. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές και από αυτούς που έφυγαν και που θα φύγουν, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με το μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευρήματα στις δημοσκοπήσεις τα βρίσκουμε εξαιρετικά ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι είμαστε ένα κόμμα εν τη γενέσει του. Διάγουμε τη δεύτερη εβδομάδα μετά την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, χωρίς καν να έχουμε οργανωτική δομή».

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει στην ιστορία, το τέλος του οποίου συνέβη με έναν τρόπο πασίδηλο και ατιμωτικό αντί να γίνει με αξιοπρέπεια, χωρίς να έχει ευθύνη όμως ο Αλέξης Τσίπρας, αφού, όπως είπε, έχει φύγει από το 2023. «Βεβαίως το καινούργιο ήρθε με σφοδρότητα το 2023 και επιβεβαιώθηκε σε δυο αλλεπάλληλες Κυριακές με τον κύριο Κασσελάκη, πλην όμως το παλιό κομματικό σύστημα δεν ήθελε ούτε να παραμερίσει, ούτε σκέφτηκε ποτέ να παραμερίσει. Σε κάθε περίπτωση, για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει γίνει ένας απολογισμός, να υπάρχουν εξηγήσεις κι ένας επαναπροσανατολισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.