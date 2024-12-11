Τετ α τετ Ανδρουλάκη – Γεραπετρίτη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις 9 θα περάσει το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών για την ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ακούσει προσεκτικά τον υπουργό Εξωτερικών και αναμένεται να ζητήσει να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα και τη Διπλωματική διαχείριση της χώρας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος, το Κυπριακό οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια ενώ έμφαση θα δοθεί στα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη να εκφράζουν έντονη ανησυχία για όσα διαδραματίζονται στη Συρία.

Το γεγονός ότι η θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται ως Περιφερειακή δύναμη λόγω του ρόλου που διαδραματίζει στη διπλωματική σκακιέρα είναι ένα ζήτημα που αναμένεται να θέσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να μάθει τις κινήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια παράμετρος που απασχολεί τη Χαριλάου Τρικούπη είναι τι θα μπορούσε να σημαίνει σε επίπεδο διαπραγμάτευσης όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Ο ρόλος της Ελλάδας και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν από την Αθήνα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τον παγκόσμιο χάρτη που αλλάζει είναι μερικά ακόμα από τα ζητήματα που θα μπουν στο τραπέζι από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Άλλωστε τα θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής (Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία, εξελίξεις στη Μ. Ανατολή) είχαν συζητηθεί και την προηγούμενη Τετάρτη στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε μια συζήτηση που είχε χαρακτηριστεί ως παραγωγική από κομματικές πηγές της πράσινης παράταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσέλθει στο υπουργείο Εξωτερικών συνοδευόμενος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και υπεύθυνο Κ.Τ.Ε Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζο.

Το μπαράζ τροπολογιών από το ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται

Με τη νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να θέσει και πάλι την ατζέντα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τη γραμμή της δομικής και ρεαλιστικής αντιπολίτευσης, που φέρνει αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας. Λίγες μέρες πριν τις εξαγγελθείσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης προς τις τράπεζες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε πρόταση για τις χρεώσεις των τραπεζών σε μια σειρά από καθημερινές συναλλαγές.

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ορίζει -μεταξύ άλλων- να μην χρεώνονται οι πολίτες με έξοδα: -για διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμού -για έκδοση/επανέκδοση πιστωτικής κάρτας -για ηλεκτρονικές συναλλαγές για εξόφληση λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας -για εξέταση αιτήματος δανειοδότησης ή ρύθμισης οφειλών -για την παραλαβή αντιγράφου χορήγησης δανείου -για την παραλαβή βεβαίωση οφειλής και κίνησης λογαριασμού.

Η Κυβέρνηση καταλογίζει σύγχυση στο ΠΑΣΟΚ. «Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σύγχυση και διανύει κρίση άγχους. Λίγο πριν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει τις επιπλέον παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ σπεύδει να καταθέσει δεύτερη τροπολογία για να πλειοδοτήσει στο θέμα των προμηθειών. Εκεί που μιλούσε πριν μια εβδομάδα για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών και μιλάει για την μείωση των προμηθειών που πρώτη η Κυβέρνηση όμως έβαλε στο τραπέζι» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών για την νέα τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να σηκώνει τοι γάντι και να προσάπτει στην Κυβέρνηση λαϊκισμό και αδυναμία:

“Η κυβέρνηση σερβίρει το ξαναζεσταμένο φαγητό του «λαϊκισμού» ενώ έχει ήδη ομολογήσει την αδυναμία της να ελέγξει τις αυθαιρεσίες του τραπεζικού συστήματος και ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού οδηγείται ως αποδιοπομπαίος τράγος στην πόρτα της εξόδου. Είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, γεγονός που δεν της προκαλεί απλά άγχος αλλά πανικό.” Ανέφερε στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως έλεγαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης στο θέμα ήταν αναιμική καθώς δεν είχαν απάντηση στο προφανές ερώτημα των πολιτών «γιατί αρνήθηκαν να μπει μισό δισεκατομμύριο στα κρατικά ταμεία με την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών για το 2023 και το 2024;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρατεύει όλα τα όπλα στην φαρέτρα του με το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, να δείχνει ότι δεν θα αφήνει τίποτα αναπάντητο και θα αποδομεί τη διγλωσσία της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, όπως επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες.

ΠΑΣΟΚ: Κοινοβουλευτικό πρέσινγκ - Σε θέσεις μάχης για τον Προϋπολογισμό

Το ΠΑΣΟΚ εντείνει το κοινοβουλευτικό πρέσινγκ στην κυβέρνηση, με τους 31 βουλευτές να είναι σε θέσεις μάχης για την μητέρα των μαχών στην Βουλή, τον Προϋπολογισμό. Τον χορό θα ανοίξει πρώτος σήμερα ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος. Μεγάλο βάρος της προγραμματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, ως τομεάρχης Οικονομικών.

Ειδικές εισηγήτριες για την σημερινή πρεμιέρα της συζήτησης στην Βουλή θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη για θέματα τραπεζών και Ιδιωτικού χρέους και η Ελένη Βατσινά που έχει το χαρτοφυλάκιο της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας στους κοινοβουλευτικούς τομείς του ΠΑΣΟΚ.

Αναμένουμε βέβαια όλους τους βουλευτές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να λάβουν τον λόγο και να ασκήσουν σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση σε αυτήν την πενθήμερη διαδικασία αφού αυτή είναι η οδηγία του Νίκου Ανδρουλάκη προς τους βουλευτές του. Οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Παύλος Γερουλάνος και Δημήτρης Μάντζος αναμένεται να κάνουν όσες παρεμβάσεις ορίζει το πρωτόκολλο ενώ την Κυριακή αντιπαράθεση θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

