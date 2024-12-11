Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ: Zωτικής σημασίας η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη σημασία που έχει η συμμαχία της Ουάσινγκτον με την Αθήνα για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, με αφορμή τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την επιλογή με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Όπως σημείωσε, «η Κιμ Γκίλφοϊλ είναι ένας ισχυρός ηγέτης που θα εκπροσωπήσει άξια την Αμερική ως πρέσβειρα στην Ελλάδα. Η συμμαχία της Αμερικής με την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και (η Κιμ Γκίλφοϊλ) είναι η τέλεια επιλογή για την ενίσχυση αυτού του δεσμού».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αναφορά που κάνει ο Μάικ Γουόλτς από όταν ανακοινώθηκε η τοποθέτησή του στη θέση του συμβούλου ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Σχετικά με την ανακοίνωση του νέου πρέσβη στην Τουρκία, ο επερχόμενος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας χαρακτήρισε τον Τομ Μπαράκ ως μια ισχυρή επιλογή, προσθέτοντας ότι «η εμπειρία και η ηγεσία του θα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή και την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

