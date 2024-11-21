Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε από τη Βουλή μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ:
«Όπως είχα προαναγγείλει απέστειλα την επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Έπαψε να είναι το κόμμα που εντάχθηκα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, είναι υπό την κατοχή μηχανισμών και γραφειοκρατών. Παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εκδιώκει μέλη.
Πράξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης η ανεξαρτητοποίηση. Οι σημερινοί αυτόκλητοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αφαιρέσει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω να τιμώ τη λαϊκή εντολή. Αποχωρώ με οδύνη αλλά και αισιοδοξία ότι κάτι πιο δημοκρατικό και συμμετοχικό θα πάρει τη θέση ενός κόμματος που έχει κλείσει τον κύκλο του».
- Ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Πούλου και Τζάκρη - Αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ
- Μητσοτάκης για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Στον δρόμο των ηρώων που έπεσαν, οι ένστολοι της χώρας είναι σήμερα ισχυρότεροι από ποτέ
- Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: «Τα όπλα στον Παγκράτι ήταν καλά διατηρημένα, άρα η αποθήκη όπου βρέθηκαν ήταν επισκέψιμη»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.