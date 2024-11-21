Λογαριασμός
Θεοδώρα Τζάκρη: Πράξη αυτοσεβασμού η ανεξαρτητοποίηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό την κατοχή μηχανισμών και γραφειοκρατών, δήλωσε η Θεοδώρα Τζάκρη αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή της 

Τζάκρη

Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε από τη Βουλή μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Όπως είχα προαναγγείλει απέστειλα την επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Έπαψε να είναι το κόμμα που εντάχθηκα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, είναι υπό την κατοχή μηχανισμών και γραφειοκρατών. Παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εκδιώκει μέλη.

Πράξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης η ανεξαρτητοποίηση. Οι σημερινοί αυτόκλητοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αφαιρέσει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω να τιμώ τη λαϊκή εντολή. Αποχωρώ με οδύνη αλλά και αισιοδοξία ότι κάτι πιο δημοκρατικό και συμμετοχικό θα πάρει τη θέση ενός κόμματος που έχει κλείσει τον κύκλο του».

