Για την αποτίμηση της τηλεμαχίας του με τους συνυποψηφίους του για την προεδρία μίλησε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη λύπη του για την ανεξαρτητοποίηση των Θεοδώρας Τζάκρη και Γιώτας Πούλου, που καθιστά το ΠΑΣΟΚ πλέον Αξιωματική Αντιπολίτευση και το κόμμα του τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. «Με το ζόρι παντρειά δεν γίνεται, ο καθένας κάνει τις επιλογές του», όπως σχολίασε λακωνικά, χαρακτηρίζοντας επιτακτική την ανάγκη για ανασυγκρότηση και φυγή προς τα εμπρός.

«Το ερώτημα είναι, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ένα μικρό κόμμα της Αριστεράς όπως τον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ή θέλει να ανασυγκροτηθεί και να αντεπιτεθεί εφόλης της ύλης, ξανακερδίζοντας το χαμένο του κύρος και έδαφος; Εάν θέλει το δεύτερο, οι φίλοι και τα μέλη οφείλουν να ανασκουμπωθούν, να αφυπνιστούν και να πάνε στις κάλπες την Κυριακή. Ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος προφανώς θέλει προοδευτική διακυβέρνηση», επεσήμανε ο κ. Φαραντούρης, κάνοντας λόγο για υποκρισία. «Οι πιο δυνατές φωνές που φώναζαν στα τηλεοπτικά πάνελ πριν από μερικούς μήνες όταν κάποιοι συνάδελφοί τους έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας δική τους κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν αυτοί που αποχωρούν σήμερα. Οι κύριες Τζάκρη και Πούλου πελαγοδρομούν σε πελάγη που δεν γνωρίζουν. Παίρνουν την ιστορική ευθύνη να ρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ που τους εξέλεξε από τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η οποία είναι πολιτειακή θέση κι όχι μαρκίζα».

Πυρά σε Φάμελλο και Πολάκη - «Δεν μπορώ να ακούω όσους έβαλαν τα χεράκια τους για να βγάλουμε τα ματάκια μας»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον πολλές ευκαιρίες για ανασυγκρότηση, βάζοντας στο κάδρο εκείνους που «πήραν από το χέρι και έφεραν τον κύριο Κασσελάκη να γίνει ο άνθρωπος εκείνος που ξηλώνει το πουλόβερ», ενώ έστρεψε τα «πυρά» του και στους Σωκράτη Φάμελλο και Παύλο Πολάκη που «παρέμειναν σιωπηλοί συμπαραστάτες του».

«Εγώ ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζα ανέκαθεν και ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζω να υποστηρίζω. Το λέω αυτό διότι χθες στο ντιμπέιτ με ρώτησαν για ποιο λόγο να ασχοληθώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού είμαι ευρωβουλευτής για 5 χρόνια. Το πονάω το κόμμα. Με τίμησε και το τίμησα. Θεωρώ ότι δικαιούται καλύτερη τύχη και δεν μπορώ να ακούω όσους έβαλαν τα χεράκια τους για να βγάλουμε τα ματάκια μας, διαρρηγνύοντας τα ιμάτιά τους. Εγώ διεύρυνα τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, κατέβηκα στη μονοκομματική της Κεφαλονιάς και πήρα 30.000 σταυρούς, δεν ανήκω επομένως σε αυτήν την κατηγορία».

«Χθες ρώτησα τον κύριο Φάμελλο αν συμφωνεί να πάμε σε ένα καταστατικό συνέδριο να αλλάξουμε 5 πράγματα να γίνουμε ένα σύγχρονο προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς. Δεν θυμάμαι να άκουσα καμία απάντηση, δεν υπήρξε απάντηση, θέλω απάντηση. Πάμε στις κάλπες πολιτικά και ενωμένοι, όμως θέλουμε και απαντήσεις. Προφανώς κάποιοι δεν είχαν μελετήσει άξονες για την προοδευτική ανασυγκρότηση του χώρου» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

