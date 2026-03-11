Τσουκαλάς: Το πλαφόν στο κέρδος το λέγαμε εμείς και ο πρωθυπουργός διαφωνούσε

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη για εμπροσθοβαρή μέτρα ώστε να προστατευθεί η αγοραστική δύναμη και ανέφερε τη σημασία ρύθμισης των ενδοομιλικών συναλλαγών για την αποτελεσματικότητα του πλαφόν στο κέρδος.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση για τα επιδόματα και το πρόγραμμα fuel pass, χαρακτηρίζοντάς τα ως επικοινωνιακά μέτρα χωρίς ουσιαστικές δομικές αλλαγές.

Για την ανάγκη «να υπάρξουν εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης», μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική παρουσία του στο Open το πρωί Τετάρτης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «το πλαφόν στο κέρδος, που ακούμε και είναι θετικό να υπάρξει, το λέγαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός διαφωνούσε». Τόνισε ότι όμως «αν δεν έχω ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, μπορεί να μην πετύχει, γιατί οι εταιρείες τροφίμων ή ενέργειας χρησιμοποιούν μεσάζοντες και πολύ συχνά διαμορφώνουν εικονικά κόστη στη διαδρομή, ώστε, όταν φτάσει η ώρα να υπάρξει η φορολόγηση και το πλαφόν, έχει μείνει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος «είναι ο πέμπτος πιο υψηλός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι και «τα επιδόματα, χωρίς δομικές αλλαγές, είναι μία κοροϊδία, γιατί όταν εικονικά παίρνω πολύ παραπάνω από κάποιον και του δίνω εκείνο που του πήρα, δεν του έχω αλλάξει κάτι». Σχολίασε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση (σ.σ. για fuel pass) «είναι η επικοινωνία του ‘στα παίρνω διπλά, στα γυρνάω μονά, για να φαίνεται το κράτος σαν πατερούλης'».

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «ο τρόπος που τοποθετείται η κυβέρνηση είναι ενδεικτικός της προχειρότητας με την οποία βλέπει τα πράγματα», σχολιάζοντας πως «αν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι κατάφερε να ρυθμίσει την ακρίβεια σε μια χώρα όπου κάνουν πάρτι η αισχροκέρδεια και τα καρτέλ, τότε να καταλάβουμε ότι ως λύσεις εννοεί την αναρχία όπου κάποιοι θησαυρίζουν σε βάρος της κοινωνίας, να πάμε σπίτι μας και να κάνουμε την προσευχή μας, μπας και σωθούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού».

Προανήγγειλε δε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει άμεσα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, το οποίο «η κυβέρνηση έως τώρα έχει ως ταμπού». Αναφέρθηκε και στον ΦΠΑ στα τρόφιμα, σημειώνοντας ότι «και εκεί πρέπει να δούμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλο να διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη», είπε, προσθέτοντας πως «αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα και οι οικονομικοί δείκτες και οι κοινωνικοί δείκτες, που είναι ήδη κατεστραμμένοι στη χώρα μας, καθώς είμαστε ουραγοί στο κοινωνικό κράτος, θα μειωθούν περαιτέρω».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κοροϊδία» σχετικά με τους «ισχυρισμούς» της για αυξήσεις στις συντάξεις, λέγοντας πως «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή πριν από ενάμιση μήνα ότι οι αυξήσεις είναι πιο μικρές από το δομικό πληθωρισμό. Και ο νόμος 4387, που αναφέρει το πώς γίνεται ο υπολογισμός των συντάξεων, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αύξηση στους συνταξιούχους, καθώς ο μηχανισμός που προβλέπει χορηγεί συντάξεις μικρότερες του πληθωρισμού».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο S&D.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε επιτροπεία, είναι εκλεγμένος Πρόεδρος και δίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι «όλοι κρινόμαστε από το αν είμαστε σε αυτήν τη γραμμή μάχης και αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Και η βάση της παράταξης, αλλά και η κοινωνία αξιολογεί τον καθένα μας από την προσφορά του». Τόνισε καταληκτικά ότι «ο κόσμος περιμένει από εμάς τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει αυτοαναφορικότητα, αλλά να έρθουμε και να του εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο επιλογές που έχει: Ή Νέα Δημοκρατία, οπισθοδρόμηση και στασιμότητα ή ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή».

