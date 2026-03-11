Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας: «Ο έλεγχος για την εφαρμογή της νέας θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής»

Ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι πραγματοποίησε «απροειδοποίητη επίσκεψη» το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Θήβα

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι πραγματοποίησε «απροειδοποίητη επίσκεψη» το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) Θήβας, όπου ενημερώθηκε «στο πεδίο βολής για τις διαδικασίες υπό τις οποίες διεξάγεται η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων οπλιτών στις βολές ατομικού τυφεκίου».

«Επισκέφθηκα, επίσης, τα μαγειρεία και τα εστιατόρια όπου γευμάτισα με τους νεοσύλλεκτους» πρόσθεσε.

«Ο έλεγχος για την εφαρμογή της νέας θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark