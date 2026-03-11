Δένδιας: «Ο έλεγχος για την εφαρμογή της νέας θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι πραγματοποίησε «απροειδοποίητη επίσκεψη» το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) Θήβας, όπου ενημερώθηκε «στο πεδίο βολής για τις διαδικασίες υπό τις οποίες διεξάγεται η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων οπλιτών στις βολές ατομικού τυφεκίου».

Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και τα εστιατόρια όπου γευμάτισα με τους…

«Επισκέφθηκα, επίσης, τα μαγειρεία και τα εστιατόρια όπου γευμάτισα με τους νεοσύλλεκτους» πρόσθεσε.

«Ο έλεγχος για την εφαρμογή της νέας θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης» υπογράμμισε.

