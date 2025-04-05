Να δώσει νωρίτερα τη σύνταξη του Απριλίου ώστε να μπορέσουν να κάνουν Πάσχα οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κ. Τσουκαλά βρέθηκαν οι επιπτώσεις από την αύξηση των δασμών Τραμπ, με τον ίδιο να υπενθυμίζει ότι «είχαμε επισημάνει από τις πρώτες μας δηλώσεις, την επομένη της εκλογής Τραμπ, ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βασίζεται κυρίως στις εισαγωγές, είναι ευάλωτη σε αναταράξεις του παγκόσμιου εμπορίου. Η αύξηση των δασμών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών και υψηλό πληθωρισμό, άρα και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

Παράλληλα, σημείωσε πως «μελέτες και άρθρα επισημαίνουν ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει συνολικά σε μια πιο υφεσιακή οικονομική κατάσταση και για τη χώρα μας. Δηλαδή, ενώ φαίνεται πως υπάρχει μια τάση ανάκαμψης με ρυθμό ανάπτυξης,αυτό μπορεί να ανατραπεί».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι «παρότι η Ελλάδα δεν είναι βαριά εκτεθειμένη απευθείας στις αμερικάνικες αγορές, υπάρχουν επιμέρους επιπτώσεις, σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι η ζημιά μόνο από την επιρροή των δασμών στη χώρα φτάνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε τι μπορεί να συμπαρασύρει συνολικά».

Αναφερόμενος στην απουσία στρατηγικής από πλευράς της κυβέρνησης, σχολίασε ότι «οι συνέπειες θα ήταν σαφώς ηπιότερες αν είχαμε αξιοποιήσει σωστά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να προσαρμόσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα μόνο εισαγωγών», ενώ συμπλήρωσε «η ζημιά που έχει γίνει οφείλεται στην αδράνεια της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα έχει μείνει ουσιαστικά ανοχύρωτη».

Ανατρέχοντας στη στάση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογή Τραμπ, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «την επομένη της εκλογής Τραμπ κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Πλεύρης, ο κ.Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης, πανηγύριζαν και παρουσίαζαν τη Νέα Δημοκρατία ως ελληνική εκδοχή του τραμπισμού. Δεν ένιωσαν καν την ανάγκη να κρατήσουν αποστάσεις».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης και της ακρίβειας, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «η Eurostat δημοσιοποίησε μελέτη για το 2024 που δείχνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να είναι προτελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε., ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, η οποία όμως έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια».

«Το ερώτημα είναι γιατί ενώ η κοινωνία υποφέρει, η κυβέρνηση δεν δίνει τίποτα. Ο κόσμος ασφυκτιά από την ακρίβεια. Γιατί ενώ υπάρχουν τόσες ανισότητες, δεν χορηγεί φέτος επιταγή ακρίβειας για το Πάσχα ; Να δώσουν νωρίτερα την σύνταξη του Απριλίου για να μπορέσουν να κάνουν Πάσχα οι συνταξιούχοι» υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές επιδόσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών σε ιδιώτες. Το ίδιο κάνει και με τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντί να στηρίξει την κοινωνία, αποφασίζει να εντείνει την πίεση σε μικροοφειλέτες και τους απλούς πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Τέλος, σε ερώτηση για τις μετρήσεις και το πολιτικό κλίμα ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «όσο επιστρέφει η δημόσια συζήτηση στα κοινωνικά ζητήματα και φαίνεται πλέον καθαρά το αδιέξοδο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, θα αρχίζει να αλλάζει και το κλίμα», ενώ συμπλήρωσε ότι «καταθέσαμε πρόταση για το στεγαστικό, πλήρη και αναλυτική, που εξηγεί πώς μπορούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να πετύχουμε αποκλιμάκωση τιμών».



