"Στον τομέα των μεταφορών, προφανώς, στη κορυφή της ατζέντας είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων σε όλα τα Μέσα", καθιστά σαφές ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον δημοσιογράφο Γιώργο Ψύλλια.

Όπως επισημαίνει, "η ταχύτερη δυνατή, πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, από τις πλημμύρες του Daniel, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σιδηροδρόμων ώστε να επικρατούν τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σύγχρονης διοίκησης, η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας είναι μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων μας".

Ειδικά, δε, για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζει ότι "ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή ιδεολογίας, πιστεύω ότι θέλουμε όλοι να λάμψει η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών. Πλέον, οι πραγματογνωμοσύνες καταλήγουν ότι δεν υπήρχε αδήλωτο φορτίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και η ΑΑΔΕ επιβεβαίωνε όταν έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο τρένο και φαίνεται και στα βίντεο, τα οποία, επιβεβαιώνει η αστυνομία ότι είναι γνήσια. Συνεπώς, όταν αυτή η αλήθεια αρχίζει και αποκαλύπτεται, πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τα στοιχεία και την επιστημονική γνώση ή αν είμαστε με τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες μόνο περισσότερη αναστάτωση προκαλούν σε μια υπόθεση η οποία είναι οδυνηρή."

Παράλληλα, καθιστά σαφές, αναφερόμενος στα έργα υποδομών που προωθούνται ότι "ο χάρτης των υποδομών της Ελλάδα εμπλουτίζεται διαρκώς με τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Κυβέρνηση και σήμερα, βρίσκονται σε ώριμο στάδιο πολλά εμβληματικά έργα, την ολοκλήρωση των οποίων θα επιδιώξουμε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και με όρους υψηλής ανθεκτικότητας", ενώ απαριθμεί τα κυριότερα εξ αυτών.

Τέλος, αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σημειώνει ότι "στηρίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα, προχωράμε σε στοχευμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Έχουμε πετύχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωζώνης και η αξία αυτής της επίδοσης είναι ότι πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές μία καλύτερη χώρα και όχι τα χρέη που κληρονομήσαμε."

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης.

Ερ. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών;

Απ. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μου έκανε την τιμή να με εμπιστευθεί σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε αυτή την ευθύνη θα επιδιώξουμε να ανταποκριθούμε με στοχοπροσήλωση, αποτελεσματικότητα και σεμνότητα.

Αυτό σημαίνει ότι θα εργαστούμε με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις εταιρείες, τους αναδόχους, τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ώστε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επί της ουσίας, στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε ένα εντατικό «project management» στα έργα, προκειμένου να πετύχουμε τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει, αλλά και τους στόχους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στον τομέα των μεταφορών, προφανώς, στη κορυφή της ατζέντας είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων σε όλα τα Μέσα. Η ταχύτερη δυνατή, πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, από τις πλημμύρες του Daniel, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σιδηροδρόμων ώστε να επικρατούν τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σύγχρονης διοίκησης, η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας είναι μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων μας.

Ερ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια από αυτά προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους;

Απ. Ο χάρτης των υποδομών της Ελλάδα εμπλουτίζεται διαρκώς με τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Κυβέρνηση και σήμερα, βρίσκονται σε ώριμο στάδιο πολλά εμβληματικά έργα, την ολοκλήρωση των οποίων θα επιδιώξουμε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και με όρους υψηλής ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα:

Στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος η πρόοδος προσεγγίζει το 75% και θα παραδοθεί, τμηματικά, στην κυκλοφορία έως το τέλος του έτους.

Στον Ε65, έχει παραδοθεί το τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα και τώρα απομένει η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία αναμένεται να περατωθεί εντός του 2026.

Στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης λειτουργούν εργοτάξια στα τμήματα Χερσόνησος - Νεάπολη και Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος και προχωρά η συμβασιοποίηση του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 40%.

Στο flyover στη Θεσσαλονίκη η πρόοδος κατασκευής ξεπέρασε το 20%.

Στο Μετρό Θεσσαλονίκης επίκειται η επέκταση προς την Καλαμαριά, εντός του 2025.

Στη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας συνεχίζεται η διάνοιξη των σηράγγων.

Εκτός από αυτές τις στρατηγικές παρεμβάσεις, σε όλη την επικράτεια κατασκευάζονται αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες, που υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και ενισχύουν την αντιπλημμυρική θωράκιση.

Εξίσου μεγάλη αξία για τους πολίτες έχουν και τα δεκάδες δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και δικαστικά μέγαρα, τα οποία κατασκευάζονται, σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 416 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, σχεδόν τα 300 εκατ. αφορούν υποδομές στην παιδεία.

Ερ. Όσον αφορά στον σιδηρόδρομο, ποιες ενέργειες σχεδιάζετε με δεδομένη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για έναν σύγχρονο Σιδηρόδρομο το 2027;

Απ. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Σιδηρόδρομος, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την παρούσα Κυβέρνηση, αλλά απαιτεί εντατική προσπάθεια, υπομονή και βαθιές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευοδωθεί.

Σε επίπεδο οργάνωσης, θα προχωρήσει η συγχώνευση μεταξύ ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ κατά το τροχαίο υλικό. Αυτό συνεπάγεται θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα διοικείται ο νέος οργανισμός, με όρους σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Θα αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη νέα τεχνολογία και τις ψηφιακές δυνατότητες και για λόγους ασφαλείας και για λόγους ενημέρωσης και φυσικά, απαιτείται επανεκπαίδευση του προσωπικού.

Παράλληλα, σε τεχνικό επίπεδο, βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη σιδηροδρομική κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο από τη θεομηνία «Daniel», σε ένα μήκος περίπου 100 χιλιομέτρων, από τον Δομοκό μέχρι τη Λάρισα. Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα, το φθινόπωρο του 2023, καταστράφηκε η μια γραμμή, αλλά και οι εγκαταστάσεις των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που είχαν μόλις τοποθετηθεί. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς έχουν αναδειχθεί οι μειοδότες και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη εγκρίνει την απόφαση, ώστε να εκκινήσουν τα έργα εντός του Απριλίου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 15 μηνών.

Ερ. Που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου με την Hellenic Train; Μαζί με την αποκατάσταση του δικτύου θα έχουμε και νέα σύγχρονα τρένα;

Απ. Η δρομολόγηση νέων τρένων είναι μια σημαντική παράμετρος του εκσυγχρονισμού του δικτύου και εξαρτάται από κάποιες παραμέτρους. Το ζήτημα έχει τεθεί στη HT, η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και όταν είμαστε έτοιμοι θα πούμε περισσότερα.

Ερ. Ποιο είναι το σχόλιό σας σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα;

Ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή ιδεολογίας, πιστεύω ότι θέλουμε όλοι να λάμψει η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών. Πλέον, οι πραγματογνωμοσύνες καταλήγουν ότι δεν υπήρχε αδήλωτο φορτίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και η ΑΑΔΕ επιβεβαίωνε όταν έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο τρένο και φαίνεται και στα βίντεο, τα οποία, επιβεβαιώνει η αστυνομία ότι είναι γνήσια.

Συνεπώς, όταν αυτή η αλήθεια αρχίζει και αποκαλύπτεται, πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τα στοιχεία και την επιστημονική γνώση ή αν είμαστε με τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες μόνο περισσότερη αναστάτωση προκαλούν σε μια υπόθεση η οποία είναι οδυνηρή.

Ερ. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας;

Απ. Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας συνιστά προτεραιότητα με εθνική διάσταση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την αποστολή. Η κατασκευή σύγχρονων δρόμων, ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα στην άσφαλτο, όπως στη Δυτική Πελοπόννησο και στην Κρήτη είναι ένας βασικός παράγοντας περιορισμού των ατυχημάτων.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε και άλλες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αποσκοπούν στη συμμόρφωση στον οδηγών με τους κανόνες του ΚΟΚ, κυρίως στις πόλεις, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται τα περισσότερα συμβάντα. Μια από αυτές τις δράσεις είναι η εγκατάσταση 1.388 καμερών της Τροχαίας σε επικίνδυνα σημεία με 24ωρη λειτουργία.

Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα βεβαιώνονται ηλεκτρονικά και οι πολίτες θα ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (SMS) ότι ελέγχονται, ώστε να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά ένσταση.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος παραβιάσει τον κόκκινο σηματοδότη θα καταγράφεται από την κάμερα και θα λαμβάνει την κλήση ηλεκτρονικά, διαδικασία που ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσει την κουλτούρα της ατιμωρησίας που, δυστυχώς, υπάρχει ακόμη.

Ερ. Έχετε κάποιες σκέψεις για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού της Πρωτεύουσας και πρωτίστως του Κηφισού και του Σκαραμαγκα;

Το πλήθος των κυκλοφορούντων οχημάτων στην πρωτεύουσα υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα του οδικού δικτύου και γι΄ αυτό, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής, παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους περισσότερους άξονες. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και στο σκέλος της αρμοδιότητας που εμπίπτει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε πρώτον για τη βελτίωση των υπηρεσιών στις συγκοινωνίες, ώστε να περιοριστεί η χρήση του αυτοκινήτου και δεύτερον στη δημιουργία υποδομών που θα διευκόλυναν την κυκλοφορία. Η τριπλή παρέμβαση στο Αιγάλεω είναι ένα έργο που δύναται να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση και γι΄ αυτό περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου. Ως εκ τούτου, αναζητούμε ένα σωστό συνδυασμό στοχευμένων έργων και αύξησης της χρήσης των ΜΜΜ, που θα περιορίσει το κυκλοφοριακό, σε συνάρτηση, πάντα, και με τις πρωτοβουλίες άλλων φορέων που μπορούν να συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια, όπως για παράδειγμα η τροφοδοσία της αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα.

Ερ. Η Κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική με αφορμή, πρόσφατα, τις αυξήσεις στους ένστολους. Με την εμπειρία σας στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων;

Απ. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η διαρκής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η ενίσχυση των εισοδημάτων τους, τα οποία μειώθηκαν κατακόρυφα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε ποιο σημείο βρισκόμασταν το 2019. Η ανεργία ήταν στο 17,9% και σήμερα έχει υποχωρήσει στο 8,7%. Ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και σήμερα είναι 880 ευρώ με εφικτό στόχο να φτάσει στα 950 ευρώ έως το 2027. Επίσης ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί και έως το τέλος της θητείας μας θα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ, ενώ όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εφαρμόζουμε ταυτόχρονα μια πολιτική μειώσεων των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες στο τέλος της τετραετίας θα έχουν αθροιστεί σε 6%.

Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, οι οποίοι θα εξοικονομήσουν πόρους για να μπορούν να καταβάλλουν τελικά μεγαλύτερους μισθούς.

Με όλες αυτές τις πολιτικές στηρίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα, προχωράμε σε στοχευμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Έχουμε πετύχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωζώνης και η αξία αυτής της επίδοσης είναι ότι πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές μία καλύτερη χώρα και όχι τα χρέη που κληρονομήσαμε.

