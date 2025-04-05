Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Καραμέρος την οποί κατηγορεί ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ λέει σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων να κάνουν Πάσχα με δανεικά, αρνούμενη να καταβάλλει τις συντάξεις και τα επιδόματα λίγες ημέρες νωρίτερα από τις 20 Απριλίου. Τορπιλίζει έτσι και τα νοικοκυριά, αλλά και την αγορά. Πηγαίνει από φιάσκο σε φιάσκο, γιατί έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Να καταβάλλουν τις συντάξεις και τα επιδόματα τις μέρες που υπαγορεύει η κοινή λογική», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.



