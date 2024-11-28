Μεγάλο παράθυρο της Αττικής στη θάλασσα με χώρους αναψυχής και πολιτισμού, με πισίνες, γήπεδα και σύγχρονες υποδομές, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πολλές και διαφορετικές δράσεις, όπως συναυλίες, αλλά και δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, στην Πλατεία Νερού, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα, έκανε λόγο για μοναδικό προορισμό, συσχετίζοντας τον με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον παράκτιο περίπατο, που φιλοδοξεί, όπως είπε, να συνδέσει τον Πειραιά με τη Βούλα και το Σούνιο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κλιματική παράμετρο στο φόντο των πλημμυρών του Daniel, αλλά και των πρόσφατων εφιαλτικών καταιγίδων στην Ισπανία, που, όπως είπε, θα συμβαίνουν ολοένα και συχνότερα και έκανε λόγο για σύγχρονες υποδομές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών, όπως είναι τα δίκτυα αποστράγγισης, αλλά και θύλακες πρασίνου, που μπορούν να αλλάξουν το μικροκλίμα της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, δε, ότι το έργο, που έχει ευρωπαική χρηματοδότηση, φέρει και τη δική του προσωπική σφραγίδα, καθώς, αποκάλυψε ότι ενεπλάκη ενεργά στο ξεμπλοκάρισμα του σε ευρωπαικό επίπεδο, πράγμα καθόλου εύκολο, όπως προσέθεσε.

Τέλος, και απευθυνόμενος προς τους δικαιολογημένα, όπως είπε, καχύποπτους πολίτες σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση ανάλογων έργων ο πρωθυπουργός τους κάλεσε να εμπιστευθούν την κυβέρνηση, «όπως οι πολίτες της Θεσσαλονίκης την εμπιστεύτηκαν και μεθαύριο τους παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία το Μετρό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

