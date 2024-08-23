«Το κόστος ζωής και η ακρίβεια αφορά και προβληματίζει όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο πρόβλημα στην Ελλάδα», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ερωτηθείς για το χαρτοφυλάκιο που θα διεκδικήσει η χώρα στην ΕΕ, ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, δεδομένου μάλιστα ότι είναι άλλες 7 χώρες που δεν έχουν δώσει ακόμα το όνομα του Επιτρόπου. «Τα χαρτοφυλάκια ορίζονται αφού δοθούν τα ονόματα των Επιτρόπων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα διεκδικεί χαρτοφυλάκιο με ουσιαστικό και πρακτικό αποτύπωμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάρουμε από τα γνωστά», όπως σημείωσε.

Σε ερώτηση για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε έχει τελειώσει», για να προσθέσει:

«Πρόκειται για ένα κόμμα που αναδύθηκε στη διάρκεια της κρίσης, πολιτεύτηκε συνεχώς με τοξικότητα και μάλιστα μέχρι τις εκλογές του 2023. Όταν το μόνο που παράγεις είναι τοξικότητα, λογικό αυτή να στραφεί και στο εσωτερικό σου».

Τέλος, διαπίστωσε πως ούτε ο Στέφανος Κασσελάκης επιθυμεί να πάρει αποστάσεις από αυτήν την τοξικότητα, «η οποία εκφράζεται καλύτερα από τον Παύλο Πολάκη», όπως χαρακτηριστικά είπε, και η οποία «επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς».

Πηγή: skai.gr

