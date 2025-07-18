Τσιόδρας προς Κομισιόν: Επεξεργάζεται η ΕΕ μέτρα στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα εάν επιβληθούν δασμοί 30% από 1/8;

Εάν και κατά πόσο η Επιτροπή επεξεργάζεται μέτρα στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα σε περίπτωση επιβολής δασμών 30% στις εξαγωγές της ΕΕ στις ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου, ρωτά ο Δημήτρης Τσιόδρας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένης δε της σημασίας του τομέα αυτού για την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και τον πιθανό αντίκτυπο σε θέσεις εργασίας και την ευρωπαϊκή οικονομία, ρωτά την Κομισιόν εάν στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση στις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού του κλάδου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι οι δασμοί αυτοί αναμένεται να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών και ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, αυξάνοντας το κόστος τους και οδηγώντας σε μείωση της ζήτησής τους.

Συμπληρώνει ότι το 2024, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές ανήλθαν σε €25,1 δισ. ενώ η αμερικανική αγορά απορροφά σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών (€633 εκ.). Αναφέρεται δε λεπτομερώς σε αυτές σημειώνοντας ότι «ενδεικτικά, το ύψος των ελληνικών εξαγωγών σε λαχανικά και φρούτα ανέρχεται σε €415,5 εκ., γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά σε €75,2 εκ. και δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών σε €55,4εκ. ενώ οι ΗΠΑ απορροφούν το 20% των εξαγωγών ελληνικής κομπόστας φρούτων (με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα €100 εκ.)».

Καταλήγει δε τονίζοντας οι δασμοί αυτοί προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο αγροδιατροφικός κλάδος, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή και την παραγωγή.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανακοινωθέντων αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα

Η επικείμενη επιβολή δασμών 30% στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών και ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, αυξάνοντας το κόστος τους και οδηγώντας σε μείωση της ζήτησής τους.

Το 2024, οι εξαγωγές αυτές ανήλθαν σε €25,1 δισ. ενώ η αμερικανική αγορά απορροφά σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών (€633 εκ.). Ενδεικτικά, το ύψος των ελληνικών εξαγωγών σε λαχανικά και φρούτα ανέρχεται σε €415,5 εκ., γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά σε €75,2 εκ. και δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών σε €55,4εκ. ενώ οι ΗΠΑ απορροφούν το 20% των εξαγωγών ελληνικής κομπόστας φρούτων (με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα €100 εκ.).

Οι δασμοί αυτοί προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο αγροδιατροφικός κλάδος, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή και την παραγωγή.

Δεδομένης της σημασίας του τομέα αυτού για την ευρωπαϊκή οικονομία, τον πιθανό αντίκτυπο σε θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση στις ανάγκες και τα συμφέροντα του αγροδιατροφικού τομέα;

2. Εξετάζει μέτρα στήριξης για να βοηθήσει τους πληττόμενους τομείς και επιχειρήσεις σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.