Οποιαδήποτε συμφωνία επί των δασμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι «ασύμμετρη», δήλωσε την Παρασκευή ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Εάν συμπεριλαμβανόταν ο τομέας των υπηρεσιών, το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης θα φαινόταν πολύ διαφορετικό - αλλά η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα το δεχτεί αυτό», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια της πρώτης καλοκαιρινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μετά από 70 ημέρες θητείας.

«Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα έχουμε μια ασύμμετρη δασμολογική συμφωνία, αλλά για άλλη μια φορά με τους χαμηλότερους δυνατούς συντελεστές και στις δύο πλευρές», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

