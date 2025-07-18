ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 2,7% ο τζίρος της βιομηχανίας τον Μάιο

Μικρή αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, ο δείκτης του Μαΐου παρουσίασε αύξηση 5,6%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 – Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.