«Υπάρχει συζήτηση ότι η πλειοψηφία των αγροτών έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Όμως αυτήν τη στιγμή στο ΓΑΙΑ είναι 177.954 εγγεγραμμένοι που δικαιούνται αγροτικό ρεύμα», υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποκαλύπτοντας πως στην πραγματικότητα το ποσοστό των δικαιούχων φτηνού αγροτικού ρεύματος «αγγίζει» το 90%.

«Ξέρετε πόσοι από αυτούς δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη; Οι 155.103, δηλαδή ποσοστό 87,2%. Ληξιπρόθεσμα έχουν οι 16.215, δηλαδή το 9,1%. Και αυτοί θα ενταχθούν ξανά στην όποια ρύθμιση αφού υπάρξει μια διαδικασία που προβλέπεται από τη ΔΕΗ», ανέφερε και συμπλήρωσε πως «όταν κάποιος είναι σε διαδικασία ρύθμισης, προφανώς είναι λίγο μεγαλύτερη η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για αυτόν, δηλαδή δεν είναι τα 8,5 λεπτά».

Διευκρίνισε, ακόμη, πως η τιμή είναι σε απόλυτη συμφωνία με τον πάροχο. «Η τιμή δεν μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί από κει και πέρα εγείρονται θέματα ευρωπαϊκού ανταγωνισμού», όπως είπε.

«Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη έχει μόνο η Ελλάδα»

«Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Για αυτό άλλωστε εξήγγειλε άμεσα μια σειρά μέτρων προκειμένου να κρατήσει ζωντανό τον αγροτικό κόσμο, να τον ενισχύσει και να τον στηρίξει αυτήν την κρίσιμη στιγμή», επισήμανε ο κ. Τσιάρας μετά και την αποδοχή της πρότασης του πρωθυπουργού από τους αγρότες για συνάντηση την Τρίτη 13/1 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο υπουργός επανέλαβε πως τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, προσθέτοντας βέβαια πως υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. «Προφανώς υπάρχουν πολλά θεσμικά ζητήματα που πρέπει να δούμε, παραδείγματος χάρη το πώς θα κλείσουμε την εκκρεμότητα που υπάρχει με το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) και το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που αφορά σε μεγάλο αριθμό αγροτών ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας απάντησε στην κριτική που ασκείται για την ανεπάρκεια των νέων μέτρων, σημειώνοντας:

«Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη πλην της Ελλάδας. Υπάρχει στήριξη στην τιμή του αγροτικού ρεύματος μέσω του De minimis, αναλώνεται δηλαδή κάποιος οικονομικός πόρος που δίνει δυνατότητα μέσω του προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε χώρα-κράτος, αλλά αυτό γίνεται ad hoc ανά περίπτωση ανά χρονιά. Αυτό όμως είναι άλλο. Θεσμοθετημένη πάγια χαμηλή τιμή από την ίδια τη ΔΕΗ δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Από τα 9,3 η τιμή ανά κιλοβατώρα πάει στα 8,5».

