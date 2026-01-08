Συνέχεια δόθηκε στο επεισόδιο Δένδια - Καιριδη αυτή τη φορά στο καφενείο της Βουλής, με τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν νέο έντονο διάλογο μπροστά σε συναδέλφους τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο διάλογος είχε ως εξής:
Δ: Ελα εδώ πανάθεμά σε
Κ: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό!
Δ: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα
Κ: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος.
Δ: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση
Κ: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Δ: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ήσυχασε και σκέψου το.
Στη συνέχεια ο δύο άνδρες απομακρύνθηκαν και μίλησαν κατ' δίαν στους διαδρόμους της Βουλής, επιχειρώντας να ρίξουν τους τόνους.
