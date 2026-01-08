Κωνσταντοπούλου για Βενεζουέλα: «Μνημείο υποτέλειας» η δήλωση Μητσοτάκη

Τα «πυρά» της στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας απόψε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Θα ήθελα να αισθανόμαστε ότι υπάρχει αξιόπιστη κυβέρνηση με την οποία θα μπορούσαμε να διαφωνούμε, να συγκρουόμαστε, αλλά τουλάχιστον να αισθανόμαστε ότι έχει μια αξιοπιστία, μια θεσμική σοβαρότητα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν είστε όλοι ίδιοι μέσα στη ΝΔ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά κρίσιμη ιστορικά συνθήκη που ο καθένας αναμετριέται με τη συνείδησή του. Αυτό που συνέβη το περασμένο Σάββατο και ό,τι έχει ακολουθήσει, είναι γεγονότα υψίστης σοβαρότητας και κρισιμότητας, γεγονότα που μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να οδηγήσουν σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο». Συμπλήρωσε ότι «για αυτό απαιτείται αυτή την κρισιμότατη στιγμή, εθνική συζήτηση, αν μη τι άλλο και φυσικά τοποθέτηση της χώρας με βάση τη δημοκρατική ιστορία της, την ιστορική της παρακαταθήκη, απέναντι σε κάθε πρακτική επιθετικού πολέμου, ολοκληρωτισμού, παραβίασης των αρχών της ΝΔ, αμφισβήτησης των αρχών του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη, από την τρομερή επανάπαυση» που παρατηρεί στην κυβέρνηση «με πρώτον τον πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε να προβεί σε μια ανιστόρητη και ανεπίτρεπτη δημόσια παρέμβαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να νομιμοποιήσει αυτά που δεν νομιμοποιούνται και που αν τα νομιμοποιήσει η Ελλάδα, την ώρα που η Κύπρος προεδρεύει του συμβουλίου της ΕΕ, ανοίγει ορθάνοιχτα, διάπλατη την πόρτα της κατάλυσης όλων των μεταπολεμικών κεκτημένων, όλων των βάσεων πάνω στις οποίες έχει χτιστεί, αλλά τουλάχιστον αξιακά... κανείς δεν τόλμησε να λέει "δεν πειράζει να παρεμβαίνεις, να βομβαρδίζεις, να απάγεις αρχηγό κράτους με το πρόσχημα ποινικής δίωξης χωρίς να καταθέτεις αίτημα έκδοσης"».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την συγκεκριμένη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη «μνημείο υποτέλειας, εθελοδουλίας, απόλυτης περιφρόνησης για κάθε αρχή νομιμότητας» και επισήμανε ότι «μετά από αυτή τη φράση Μητσοτάκη, ο Τραμπ, απείλησε τη Δανία, συνολικά τα κράτη της ΕΕ...». «Αυτό που έκανε ο Τραμπ, είναι πράξη πολέμου», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου και επανέλαβε ότι έχει καταθέσει αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, «για τη σύγκληση της ολομέλειας σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να την ενημερώσει ο πρωθυπουργός», αλλά όπως είπε, το αίτημα της δεν έχει απαντηθεί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι θα ήθελε να είχε έρθει σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός και «να ενημερώσει μια γεμάτη βουλή, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και για τη θέση, την οποία εισηγείται να πάρει η χώρα».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στους αγρότες, είπε ότι το κόμμα της και η ίδια στηρίζουν τις διεκδικήσεις τους «και απέναντι στην εργαλειοποίηση των ποινικών διαδικασιών από έναν ενεργούμενο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έσπευσε να πει ότι θα ποινικοποιήσει τους αγώνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.