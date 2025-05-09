«"Κανείς δεν ερωτεύεται μια Κοινή Αγορά", είχε δηλώσει εύστοχα ο Ζακ Ντελόρ. Και είχε δίκιο. Η Ευρώπη είναι – και οφείλει να είναι – κάτι πολύ περισσότερο: η αγωνία για ειρήνη, το κοινωνικό της μοντέλο, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η συλλογική ελπίδα για πρόοδο και δικαιοσύνη», αναφέρει σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα, όμως, η Ένωση κινδυνεύει να χάσει την ψυχή της: με ανισότητες που βαθαίνουν, εξαρτήσεις σε κρίσιμους τομείς και την ποιότητα της Δημοκρατίας να υποβαθμίζεται», προσέθεσε.

«Δεν αρκεί να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Οφείλουμε, ως δημοκράτες και προοδευτικοί, να τη μεταμορφώσουμε. Με κοινά βήματα προς την πολιτική και οικονομική ενοποίηση, με μια ενιαία, αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Οι θεσμικές πρωτοβουλίες στα θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας πρέπει να απηχούν την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και γι' αυτό στην κοινή αρχιτεκτονική δεν πρέπει να συμμετέχουν τρίτες χώρες, που παράγουν αστάθεια και απειλούν χώρες μέλη».

«Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια ήπειρο, με στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, όπου εντείνεται ο αναθεωρητισμός και η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου. Για μια Ευρώπη των λαών, με κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογική ασφάλεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

