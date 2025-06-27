ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τη δικογραφία η Προανακριτική κερδίζει έδαφος στο ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν τη μελέτη της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πρώτη μέρα αρκετοί βουλευτές της πράσινης παράταξης, όπως ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μπιάγκης, ο Ιωάννης Τσίμαρης, πήραν χαρτί και μολύβι και ξεκίνησαν την ανάγνωση της δικογραφίας, με τον προϊστάμενο της κοινοβουλευτικής ομάδας Χάρη Δημακαρέα και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Κακλαμάνη (που έχει συντάξει και την προανακριτική για Καραμανλή) να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της συστηματικής δουλειάς.

«Από την αρχική μελέτη της δικογραφίας και ιδιαίτερα των εγγράφων των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων και των ενόρκων καταθέσεων των κυρίων Βάρρα και Σημανδράκου προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας και στη συνέχεια θα πράξει το συνταγματικό καθήκον της απέναντι στον ελληνικό λαό και το δημόσιο συμφέρον» αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Με τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τον πρώτο έλεγχο στις 3.000 σελίδες του εγγράφου, το σενάριο της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη φαίνεται να συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη.

Σημαντική παράμετρος, εκτός από τα στοιχεία που αξιολογούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βάσει της δικογραφίας φαίνεται να είναι και ο κίνδυνος παραγραφής των όποιων αδικημάτων όπως την διαβάζουν νομικοί κύκλοι.

Η μελέτη πάντως θα συνεχιστεί συστηματικά και τις επόμενες μέρες και η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα μελετήσει με λεπτομέρεια τις υπουργικές αποφάσεις και τις απομαγνητοφωνήσεις.

Πάντως, στελέχη της πράσινης παράταξης εκτιμούν ότι η κατάθεση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να συνταχθεί σε μια στέρεη νομικα βάση και τοποθετούν την ημερομηνία στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

«Εδώ υπάρχει ένα πολιτικό σκάνδαλο διότι προφανώς υπήρχε ένας μηχανισμός που ενημέρωνε κάποιους για το τι θα δηλώσουν. Άρα η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες, προφανώς πρέπει να δούμε τη δικογραφία και να δούμε το βαθμό εμπλοκής. Ειναι δεδομενο , αν προκύψουν ενδείξεις για ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών που πρέπει να διερευνηθούν,θα κινηθούμε αναλόγως. Εμείς, για να ξέρετε, θα πάμε μέχρι τέλους στην ιστορία αυτή, θα διαλευκανθεί η υπόθεση και δε θα μείνει όπως θέλει η κυβέρνηση σε μια λογική συμψηφισμών» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Φρ.Παρασύρης: Δεν έχω την παραμικρή εμπλοκή ή συμμετοχή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

O βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης διέψευσε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων. Με ανακοίνωση του ενημέρωσε ότι «η μοναδική μου σύνδεση με το ζήτημα ήταν ένα τηλεφώνημα διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων, που δέχτηκα από στέλεχος του οργανισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την περίπτωση ενός πραγματικού και νόμιμου ελαιοπαραγωγού της περιοχής μου» στο πλαίσιο του ρόλου του ως αιρετού, ενώ είναι ανοιχτός στην έρευνα διαλεύκανσης της υπόθεσης η οποία όπως διασαφηνίζει δεν έχει σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν θα επιτρέψω το όνομά μου να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι ή εργαλείο συμψηφισμού για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται.

Προκαλώ κάθε αρμόδια Αρχή να διερευνήσει πλήρως τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προφανώς καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο σκάνδαλο» σημειώνει ο κ. Παρασύρης.

