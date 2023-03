Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την επανεκκίνηση των δρομολογίων Πολιτική 13:36, 14.03.2023 linkedin

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου - Από τον Γιώργο Γεραπετρίτη οι ανακοινώσεις των μέτρων- Μητσοτάκης: Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ως πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης