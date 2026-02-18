Λογαριασμός
Τραμπ: «Ισχυρότερες από ποτέ» οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο» κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη

Trump

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Έλληνας πρέσβης
